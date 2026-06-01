Homicidio en vivienda cerca de predio ferial de Maldonado: víctima presentaba tres disparos de arma de fuego
El cuerpo de un hombre fue hallado en una finca ubicada en las calles Roque Massetti y Simón del Pino. La víctima contaba con antecedentes penales y se presume se trató de un ajuste de cuentas.
La Policía trabaja en la investigación de la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada en la zona de las calles Roque Massetti y Simón del Pino, próximo al predio ferial de Maldonado.
La víctima fue encontrada sin vida dentro de una precaria vivienda que sería utilizada para la venta de estupefacientes, informó FM Gente y confirmaron a El País desde la Jefatura de Policía de Maldonado.
La víctima presentaba tres heridas de arma de fuego. Además, poseía antecedentes penales.
Las primeras actuaciones apuntan a que podría tratarse de un ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades y no ha sido confirmada oficialmente.
Efectivos de Bomberos concurrieron a la escena para realizar un relevamiento de la finca como parte de las actuaciones que se desarrollan en el marco de la investigación.
