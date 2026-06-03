Megaoperativo en Maldonado: 15 detenidos y más de 50 kilos de cocaína incautados tras varios allanamientos

El ministro del Interior Carlos Negro, autoridades de la Policía Nacional y el Jefe de Policía de Maldonado, Victor Trezza, realizaron una conferencia de prensa este miércoles en la que anunciaron la detención de 15 personas tras varios allanamientos en el departamento, en un megaoperativo denominado "Jacobo".

Según detallaron desde la Jefatura de Policía de Maldonado, durante el mes de abril se incautaron más de 50 kilos de cocaína, así como la incautación de vehículos, teléfonos celulares y equipos de vigilancia. Además, se logró la condena de un hombre de 51 años a la pena de 4 años y 6 meses de penitenciaría por depósito de sustancias estupefacientes.

En la segunda etapa, que transcurrió durante el mes de mayo, las autoridades policiales ubicaron el lugar donde se procesaba cocaína para su distribución y comercialización, incautándose 4,5 kilos de cocaína, 7,5 kilos de marihuana, pistolas Glock modificadas y más de 550 municiones, dinero en efectivo y elementos utilizados para el procesamiento de drogas.

En la mañana de este miércoles, personal de la Brigada Departamental Antidrogas, en coordinación con la Fiscalía de 2.º Turno, llevó a cabo 16 allanamientos en diferentes puntos del departamento, entre ellos Punta del Este y los barrios Lausana, Maldonado Nuevo, Sarubbi, Rivera, Maldonado Park y Los Olivos.

Allí, se incautó dinero en efectivo y cinco autos, tres camionetas y tres motos. También se detuvo a 15 personas mayores de edad, de los cuales sietes no eran poseedores de antecedentes penales. Los ahora detenidos están a disposición de la Fiscalía de 2do Turno.

Trezza dijo que líder del grupo "era un viejo conocido" en Maldonado

El cabecilla del grupo, que también fue detenido, manejaba un total de 20 bocas de droga. En ese sentido, Trezza sostuvo que esta persona tenía "múltiples antecedentes" por suministro y tráfico de armas y uso de arma de fuego.

Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

"Es un viejo conocido de los ciudadanos y vecinos de Maldonado, nosotros quisimos llegar al máximo grado de la organización para que no quedara ningún hilo, y a partir de ahora vienen otras actuaciones, como el cierre de bocas de drogas, sus demoliciones e incautaciones de bienes que pertenecen a la organización", detalló Trezza.

El jerarca policial subrayó que la investigación inició "con una simple boca de droga" que era "surtida" por un distribuidor de un mando medio. Señaló que este estaba conectado con mandos internacionales ya que "la cocaína no se produce en Uruguay" y que "generalmente viene de Bolivia".

Fachada de la Jefatura de Policía de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

"Ese tipo de financiamiento surge de la pequeña boca, que produce mucho dinero, para ir generando más ingresos a las distintas organizaciones, cuando la policía no actúa, estas llegan a grandes capitales", explicó.

En referencia a los bienes incautados, Trezza dijo que cuando los detenidos "no pueden probar" que dichas posesiones "vienen de un fin lícito", está en la investigación policial "probar que los bienes provienen del dinero que se obtiene del delito".

Negro resaltó el "pegar" a las ganancias de los delincuentes

En tanto, el ministro Negro detalló que la mencionada red criminal "tiene la finalidad de disfrutar" de las ganancias que se generan.

"Es allí donde hay que pegar y donde estamos poniendo el foco", sostuvo el secretario de Estado. "Cuando estas organizaciones quieren disfrutar de ese dinero, que generan con actividades ilícitas, nosotros podemos intervenir y lograr la prueba para que esa operación económica sea considerada lavado de activos y penalizada", acotó.