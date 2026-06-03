Condenan a un hombre que simulaba ser atropellado y exigía dinero a conductores en Pocitos

La Fiscalía de Flagrancia de 16to. turno condenó en un proceso abreviando a un hombre de 45 años que simulaba siniestros de tránsito como peatón embestido para luego pedir dinero por lesiones o rotura de objetos personales.

El hombre fue condenado a una pena de un año y dos meses de prisión al ser encontrado penalmente responsable de un delito continuado de estafa, ya que en el último mes tenía seis denuncias en su contra, en régimen de reiteración real con un delito de apropiación indebida.

Aún así, la pena de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba que deberá cumplirse mediante fijación de domicilio, supervisión por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), arresto domiciliario nocturno por tres meses con controles policiales aleatorios, presentación una vez por semana en una seccional policial, obligación de prestar servicios comunitarios por 90 días y cierre de fronteras.

Edificio de la Fiscalía General de la Nación en Ciudad Vieja (Montevideo). Foto: Estefanía Leal

Cómo era el método de estafa del ahora condenado

La maniobra consistía en que el ahora condenado se ubicaba en lugares de salida de vehículos y fingía ser atropellado para reclamar dinero por lesiones y roturas en su teléfono celular, mientras que se aprovechaba de los nervios de las víctimas.

Además, en más de una ocasión solicitaba ser trasladado al sanatorio italiano y en el trayecto del viaje exigía dinero a la persona con la que estaba circulando, mencionando que a raíz del accidente habría perdido el jornal de su trabajo.

Por otro lado, también se lo condenó por aprobación indebida, ya que había solicitado dinero prestado que no llegó a devolver.

Siniestro en Parque Rodó: taxi cruzó en rojo y chocó contra un auto y una camioneta

Un siniestro de tránsito múltiple ocurrió el pasado martes a primera hora en el cruce entre las calles Blanes y Canelones, en Parque Rodó (Montevideo) y como consecuencia el tránsito estuvo levemente demorado en la zona.

Según información primaria de la policía consignada por Subrayado (Canal 10), un taxi cruzó con luz roja y embistió a un auto, luego despistó y chocó contra una camioneta que estaba estacionada.

Taxi chocó contra un auto y una camioneta en Parque Rodó Foto: Leonardo Mainé/El País

El taxi quedó a escasos metros de chocar contra un comercio ubicado en la esquina citada.

No hubo lesionados de gravedad. La conductora del primer auto chocado tuvo lesiones leves que fueron atendidas en el lugar.