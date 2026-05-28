Hombre de 90 años cayó con “el cuento del tío” en Fray Bentos y sacó un préstamo para pagarle a su falso nieto

La Jefatura de Policía de Río Negro investiga la estafa a un hombre de 90 años, que fue víctima de la modalidad delictiva conocida como el "cuento del tío", en la ciudad de Fray Bentos. El hombre sacó un préstamo para darle dinero a uno que se hizo pasar por su nieto.

Según información policial a la que accedió El País, la víctima, de 90 años, radicó una denuncia este miércoles. El hombre detalló que el martes sobre las 14:30 horas recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por su nieto, quien le manifestó que debía concurrir al Banco República a cambiar el dinero, "ya que supuestamente saldría nueva moneda". Al llegar al mostrador del banco, el hombre supo que solo tenía 288 pesos para retirar.

Más tarde, el estafador volvió a contactarse con el hombre y le solicitó que regresara al banco y pidiera un préstamo. Así, el hombre cumplió con el pedido y le otorgaron un préstamo de 46.000 pesos.

Al regresar a su casa, lo estaba esperando el estafador, quien se llevó el dinero que la víctima pidió prestada al BROU. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes fueron difundidas por el medio Impacto Noticias.

Trabaja en el caso la Unidad de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Río Negro.

¿Cómo detectar el "cuento del tío"?

Para prevenir, es clave conocer qué tipos de estafas existen y cómo funcionan. La compañía de software de ciberseguridad ESET describió cuáles son los cinco esquemas más utilizados por estafadores.

Estafas de Phishing. Los estafadores pueden hacerse pasar por representantes de organismos estatales, cuidados médicos o bancos, exigiendo pagos para evitar multas o desbloquear cuentas. Esto empuja a las víctimas a introducir sus credenciales de inicio de sesión o revelar información confidencial en sitios web diseñados para parecerse a los de entidades legítimas. Estafas de soporte técnico. El falso representante de soporte técnico lo convence de que le conceda acceso remoto y, a continuación, roba sus credenciales bancarias o instala malware para robar información en el dispositivo. Estafas románticas. Los estafadores cultivan relaciones con sus víctimas durante semanas o meses, se ganan su confianza y luego solicitan transferencias bancarias para una emergencia inventada. Urgencia falsa. Un estafador llama para decirle que un ser querido está en problemas y necesita una transferencia de dinero urgente. Inversiones fraudulentas. Los delincuentes contactan a posibles víctimas para ofrecerles oportunidades de inversión y quedarse con el dinero que supuestamente se invierte. Pueden clonar las voces de otras personas o crear videos que parecen involucrar a familiares o figuras públicas de confianza, lo que hace que parezcan reales.

Adulto mayor usa el celular. Foto: Freepik.

Si un adulto mayor ha sido víctima de una estafa, ESET recomienda congelar las cuentas y avisar a la entidad para evitar más transferencias fraudulentas, documentar todo —números de teléfono, correos electrónicos y capturas de pantallas que den cuenta de cómo se produjo la estafa—, reportar el engaño a las autoridades, congelar líneas de créditos y apoyar emocionalmente al ser querido.

En cuanto al último punto, la neuropsicóloga Valeria Francia resaltó la importancia de validar la emoción y no minimizarla. “Escuchar sin juzgar es clave. Decir: ‘Esto puede pasarle a cualquiera’ e ‘hiciste lo mejor que pudiste con la información que te dieron’ reduce la angustia y baja el aislamiento”, aseguró.

Otro aspecto clave es evitar el reproche. “El miedo a ‘quedar como incapaz’ hace que muchos oculten estas situaciones y, si los familiares reaccionan con enojo, se refuerza ese silencio”, mencionó. También sugirió revisar juntos lo ocurrido para ayudar a la persona a entender cómo operó el estafador y reconocer patrones similares en el futuro.

Como consecuencia de una estafa —advirtió—, algunas personas mayores pueden desarrollar ansiedad, insomnio o miedo a usar el teléfono o la computadora. Si esto persiste, una consulta psicológica puede ayudar a procesar el evento y recuperar la confianza.