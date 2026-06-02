Estafaron a anciana por más de $ 1.000.000 haciéndose pasar por jefe de Policía de Colonia: fueron atrapados

Durante la jornada del lunes fueron detenidos en Montevideo dos hombres de 52 y 27 años por su participación en una estafa ocurrida en el departamento de Colonia a principios de abril. Los detenidos, que se hacían pasar por el jefe de Policía, llamaron a una anciana para decirle que su hija había atropellado una embarazada, y le aseguraron que la mujer podía quedar en libertad si le transfería dinero.

La víctima, de 73 años, primero concurrió a un banco, en donde hizo una transferencia por $ 550.000 a los estafadores. Luego, se encontró con un hombre que le dijo que debía hacer otras transferencias a diferentes cédulas a través de una red de cobranzas: en total, la víctima llegó a entregar un total de $ 1.198.000 (US$ 29.820).

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Tras un operativo de la Jefatura de Policía de Colonia y la Brigada de Delitos Automotores de Montevideo, fueron identificados y detenidos los autores de la estafa. Se cree que el hombre de 52 años, que fue atrapado en el barrio Las Torres, es el cabecilla de la banda: durante los allanamientos se le incautó un vehículo que tenía la numeración del motor limada.

También fueron incautados siete teléfonos celulares, nueve tarjetas de crédito y débito, prendas de vestir varias, anotaciones y libretas de propiedad correspondientes a distintos vehículos.

Mujer encapuchada sentada en una habitación usando una computadora portátil. Estefania Leal/Archivo El Pais

El hombre de 27 años, por su parte, fue detenido en el barrio Reducto de Montevideo. El estafador no contaba con antecedentes penales. Ambos detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía Letrada de Colonia, que continúa investigando el caso.

Desde principios de año se han registrado en el interior del país estafas en las que los delincuentes se hacen pasar por jefes de Policía o comisarios. En algunas ocasiones solicitan dinero para solucionar una supuesta situación legal que atraviesa un familiar, como fue el caso de la anciana en Colonia, mientras que en otras piden dinero para colaborar con una supuesta colecta para un funcionario policial que atraviesa una enfermedad.