Advierten por estafa en Lavalleja: se hacen pasar por el jefe de Policía y solicitan dinero a comerciantes

En los últimos días comenzó a circular una nueva modalidad de estafa en el departamento de Lavalleja: personas llaman a comerciantes locales y se hacen pasar por el jefe de Policía, solicitando colaboración monetaria para el tratamiento médico de la hija de una funcionaria. En otras ocasiones, también han solicitado dinero para la atención médica de un policía.

Desde la jefatura se ha informado que las comunicaciones son falsas. Hasta el momento se han registrado dos denuncias: una en Solís de Mataojo y otra en Minas. En ambos casos, los afectados recibieron una llamada de WhatsApp de un número que tiene como foto de perfil el logo de la Policía Nacional y el nombre del jerarca, aunque tiene un error en el segundo apellido, que es Reboledo y no Robledo.

Desde la Policía solicitan que aquellos que hayan recibido mensajes o llamados desde el número de los estafadores —092 887 199—, se acerquen a la seccional más cercana para denunciar la situación. Esta modalidad de estafa se ha extendido desde principios de 2026, con casos en Colonia, Rivera y Rocha.

Cuento del tío a mujer de 73 años: se hizo pasar por comisario de la Policía y le robó más de $ 1.000.000

Un mes atrás, una mujer de 73 años fue estafada en el departamento de Colonia. Según explicó la víctima en su momento, recibió una llamada de un hombre que se hizo pasar por comisario de la Policía. El estafador, informó a la víctima que su hija había protagonizado un accidente de tránsito grave en el que había sido perjudicada una embarazada.

Bajo el pretexto de solucionar el inconveniente legal y evitar mayores consecuencias, el estafador solicitó varias sumas de dinero.

Es allí que la denunciante procedió a retirar dinero de un banco para entregarlo de manera presencial en un punto acordado. También realizó varias transferencias bancarias.

La suma de dinero alcanza el total de $ 1.198.000. La víctima se percató luego de la falsedad del relato y confirmó que efectivamente se trataba de una maniobra de estafa.