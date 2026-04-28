Transfirió US$ 2.100 para comprar un camión pero al llegar al local descubrió que había sido estafado

La Jefatura de Policía de Colonia informó este martes que personal policial está trabajando para aclarar un hecho estafa que se denunció en el departamento en las últimas horas.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia, un hombre se presentó en la Seccional 7.ª de Colonia donde manifestó que había sido víctima de una maniobra de fraude. De acuerdo al relato de esta persona, había tomado contacto a través de WhatsApp con unos presuntos vendedores de un camión.

Durante la negociación, el hombre realizó varias transferencias de dinero que contabilizaron un total de US$ 2.100. Cuando se presentó en la automotora del lugar a retirar el vehículo, los responsables del lugar le dijeron que nunca habían recibido ese monto ni realizado esa negociación, dándose cuenta así del engaño.

Otra denuncia de estafa con una automotora en Colonia

El pasado viernes, la Jefatura de Policía de Colonia informó que en la mencionada seccional un hombre se presentó manifestando que había iniciado a través de WhatsApp una conversación con una supuesta automotora con el interés de adquirir un vehículo.

Durante la negociación, le solicitaron al comprador que realizara dos depósitos bancarios. En ese sentido, el denunciante realizó los pagos, los cuales alcanzaron un total de $100.000.

Completada la transferencia, el hombre comprobó que el negocio era inexistente y había sido víctima de una estafa. Las autoridades se encuentran investigando el hecho para encontrar a los responsables.

Un hombre encapuchado usa un teléfono celular. Foto: Estefanía Leal

Más fraudes mediante transferencias bancarias tras falsas ofertas de vehículos

En tanto, días atrás la Jefatura de Policía de Río Negro dio a conocer un caso de estafa ocurrido en el departamento, donde una mujer denunció ser víctima de un engaño vinculado a la compra de un vehículo a través de una red social.

De acuerdo al relato de la víctima, ella ingresó a la página de la red social Facebook de "Giani Motos", una empresa de venta de vehículos con sede en el departamento de Paysandú.

A través de dicha red social, solicitó información por WhatsApp a un vendedor, preguntando por formas de pago, modelos de motos, cuotas y con qué bancos se ofrecía financiamiento

Allí es que le dicen a la mujer que necesitan sus documentos y recibos de sueldo. Posteriormente, la víctima realizó una transferencia de $12.000, desde su cuenta del Brou a una PREX, y le comentaron que le iban "a avisar" posteriormente, según se desprende del comunicado de la Jefatura.

Tras esto, la víctima se contactó por Instagram con Giani de Paysandú, donde desde la empresa le dijeron que la habían estafado ya que ese número, al que la mujer le había escrito en primer lugar, no pertenecía a ellos.

En tanto, la empresa publicó a mediados de abril un mensaje en sus redes sociales en el que informaron que recibieron mensajes de clientes que manifestaron que estaban siendo contactados "por un número que utiliza el nombre y foto" de la empresa.