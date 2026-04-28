"Su hijo tuvo un accidente": Fiscalía alertó por mensajes de personas que se hacen pasar por la institución

La Fiscalía General de la Nación informó que, desde el pasado viernes en la localidad de San José de Mayo, desconocidos se han estado contactando por teléfono de línea haciéndose pasar por personal de la institución y brindándole un relato falso a las víctimas, respecto a un supuesto "accidente" de uno de sus hijos para solicitar así dinero para un abogado.

La Fiscalía alertó que la institución "no contacta por teléfono a familiares de personas indagadas y menos aún solicita dinero para realizar alguna diligencia".

"Alertamos a la Población sobre esta maniobra fraudulenta y pedimos no caer en ella", subrayó Fiscalía.

Por otro lado, desde la institución dijeron a El País que no hay constancia aún de que alguna persona haya realizado alguna transferencia de dinero.

Intentos de estafa de supuestos organismos del Estado: DGI también alertó por maniobras

La Dirección General Impositiva (DGI), publicó días atrás un comunicado en el que alertaron a la población ante personas "simulando ser inspectores de la DGI [que] realizan llamadas engañosas en nombre del organismo".

"Nuevamente se ha recibido información sobre llamadas y mensajes por WhatsApp en los cuales personas se hacen pasar por inspectores de la DGI y dicen actuar en nombre del organismo, con el objetivo de engañar y estafar a los contribuyentes", señala el comunicado.

En ese sentido, DGI exhorta realizar la denuncia en caso de haber sido víctima de la estafa.

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI. Foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Agregan que en las comunicaciones que la DGI dirige a las personas, "siempre se incluye un procedimiento para que sea posible verificar la autenticidad del mensaje".

"Idéntico proceder se utiliza en fiscalizaciones u otro tipo de acciones que impliquen una interacción presencial con el contribuyente donde existen procedimientos a fin de verificar la identidad de los funcionarios", añade.

"Tenga presente que siempre tiene la posibilidad de verificar la legitimidad de la persona que actúa en representación de la DGI", concluye el comunicado.