Usaron el nombre de Jorge Díaz para una estafa en Río Negro: fingió ser "el fiscal" y robó casi $ 170.000

La Jefatura de Policía de Rio Negro informó que investiga una denuncia de una mujer que dice haber recibido una llamada de un supuesto empleado de la aplicación de finanzas Prex, quien le notificó sobre una compra no autorizada desde un celular iPhone.

Posteriormente, la mujer recibió una videollamada proveniente de un número desconocido, en la que un hombre se identificó como "el fiscal" Jorge Díaz, señalando que sus cuentas del BROU se encontraban bajo investigación y que debía seguir determinadas instrucciones bajo secreto.

Según detalla un comunicadó de la Policía, a la mujer se le indicó que debía concurrir a un local de cobranzas Red Pagos y luego al departamento de Paysandú, manteniendo contacto telefónico constante.

La víctima gestionó en un local un préstamo por $ 176.990, habiendo girado un total de $ 166.990 a una cuenta de la

tarjeta “Mi Dinero” a nombre de "Willi Alexander Gadea Lucero".

La comunicación entre la mujer y el estafador continuó, siendo solicitados nuevos trámites y traslados. Posteriormente, el hijo de la víctima intervino en una de las llamadas y el teléfono se reinició, borrándose los registros de las comunicaciones.

Jorge Diaz fue fiscal de Corte entre los años 2012 y 2021. Desde el 1 de marzo del 2025 se desempeña como prosecretario de Presidencia en el gobierno de Yamandú Orsi.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

¿Qué hacer ante un intento de estafa telefónica?

Desde el Ministerio del Interior detallaron los pasos a seguir en caso de ser víctima de un intento de estafa.



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Para realizar la denuncia existen dos canales: por vía presencial, en cualquier seccional policial o rellenando el formulario de denuncia con firma digital, a través de este enlace.