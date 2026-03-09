Fingió ser abogado, le dijo a una anciana que su hijo estaba detenido y logró sacarle US$ 13.000

Un joven de 22 años fue condenado a 10 meses de prisión tras estafar a una mujer de 84 haciéndose pasar por abogado, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo a través de un comunicado.

El estafador se comunicó con la víctima por teléfono, explicándole que su hijo estaba detenido y que, tras hacer un supuesto acuerdo reparatorio con Fiscalía, debía pagar la suma de US$ 20.000 (unos $ 806.614) para quedar en libertad.

La anciana entregó primero unos US$ 3.000 que tenía en su domicilio. Luego fue a una sucursal bancaria, en donde retiró otros US$ 10.000, que también entregó al estafador.

El hombre fue atrapado este 5 de marzo entre las calles Pedro Domingo Murillo y Bolonia, a pocas cuadras del Portones Shopping. La investigación logró establecer que, en total, había obtenido US$ 13.000 mediante la maniobra de estafa.

El joven, de 22 años, fue condenado por "un delito de asociación para delinquir" a la pena de 10 meses de prisión.