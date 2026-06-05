Dos adolescentes fueron condenados por homicidio de repartidor en Carrasco Norte: serán internados en el Inisa

Dos adolescentes fueron condenados por el asesinato de un repartidor en el barrio Carrasco Norte, ocurrido a fines de abril. Uno de ellos había sido formalizado por el crimen el 29 de abril, mientras que el otro menor había sido detenido el 3 de junio.

El primer joven, considerado autor del delito, fue condenado a cinco años y dos meses. Su cómplice, por otra parte, fue declarado "coautor de una infracción gravísima prevista en la ley penal como un delito de homicidio muy especialmente agravado por haber sido cometido inmediatamente después de otro delito", y deberá cumplir cuatro años y dos meses de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El homicidio ocurrió a finales de abril. La víctima, un hombre de nacionalidad cubana, fue abordado por dos personas que se desplazaban a pie. De acuerdo con la información primaria, el trabajador habría intentado defenderse de un asalto antes de recibir el impacto de bala que le quitó la vida en el lugar.

Al llegar los efectivos policiales, el hombre ya se encontraba sin signos vitales junto a su motocicleta. En la escena trabajaron peritos de Policía Científica y se relevaron las cámaras de seguridad de la zona, piezas que resultaron clave para la presión sobre los sospechosos que derivó en la entrega del menor.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El testimonio de la pareja del repartidor asesinado en Carrasco Norte: "Vinimos para salir adelante"

Claudia, pareja del repartidor de PedidosYa asesinado en Carrasco Norte, describió al hombre como “la mejor persona del mundo” y aseguró luego del crimen que su familia estaba "destruida". "No te puedo decir cómo estoy, porque ni yo sé cómo estoy. Nos decidimos a venir a este país para salir adelante. Él reunió dinero y llegamos aquí", contó en su momento a Subrayado (Canal 10). Ambos son oriundos de Cuba.

Según explicó la mujer, primero se instaló la pareja en Uruguay y luego trajeron al resto de la familia. Al momento del homicidio, hacía un año y medio que vivían en el país. El repartidor había comenzado a trabajar para la aplicación poco antes de ser asesinado: la mujer, por su parte, estaba desempleada.

“No puedo con esta casa sola. Estoy con mi mamá, que tiene 63 años. Es dificilísimo encontrar trabajo acá. Y con un solo sueldo, porque aquí tampoco son buenos salarios, no me va a dar para mantener a mi familia yo sola”, expresó en su momento.