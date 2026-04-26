Se entregó un adolescente de 16 años por el crimen del delivery en Carrasco Norte: fue con su madre

La investigación por el asesinato de un repartidor de 31 años en Carrasco Norte dio un giro este domingo. Según confirmaron fuentes policiales a El País, un adolescente de 16 años se entregó ante las autoridades como el presunto autor del homicidio ocurrido el pasado viernes por la noche.

El menor se presentó de forma voluntaria en la Seccional 26 (Paso Carrasco) acompañado por su madre. Allí, según las fuentes consultadas, argumentó haber sido quien disparó contra la víctima en el cruce de las calles Máximo Tajes y Capri. Tras su presentación, el joven quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía, que ahora deberá determinar los pasos a seguir en el proceso judicial.

La información la dio primariamente Subrayado y fue confirmada por El País.

Un crimen que conmocionó a la zona

El hecho ocurrió el viernes por la noche en lo que se investiga como una rapiña. La víctima, un hombre de nacionalidad cubana, fue abordado por dos personas que se desplazaban a pie. De acuerdo con la información primaria, el trabajador habría intentado defenderse del asalto antes de recibir el impacto de bala que le quitó la vida en el lugar.

Al llegar los efectivos policiales, el hombre ya se encontraba sin signos vitales junto a su motocicleta. En la escena trabajaron peritos de Policía Científica y se relevaron las cámaras de seguridad de la zona, piezas que resultaron clave para la presión sobre los sospechosos que derivó en la entrega del menor este domingo.

Delivery. Foto: Ignacio Sánchez.

Sin antecedentes

Respecto al adolescente que se entregó, las autoridades confirmaron que no posee antecedentes penales. El caso permanece bajo la órbita de la Justicia, mientras se intenta dar con el paradero de la segunda persona involucrada en el asalto fatal.

Un hecho similar ocurrió también el viernes en el Prado

Otro crimen ocurrió en la madrugada del pasado viernes en Montevideo, esta vez en el Prado. Un joven de 22 años que circulaba en moto junto a una mujer fue abordado por dos presuntos ladrones en otra moto a la altura de la rotonda de Luis Alberto de Herrera y Millán. Con la aparente intención de robarle la moto, los atacantes dispararon y le provocaron una herida de muerte.

Información de la Jefatura de Policía de Montevideo indica que el robo no se concretó. Dos hombres iban en la moto que interceptó al joven y a su acompañante en la rotonda, pero como no pudieron llevarse la otra moto huyeron del lugar.

Telemundo (Teledoce) informó que el joven de 22 años, víctima de los disparos, siguió su marcha y se detuvo en Delmira Agustini y Buschental, en el popular parque que hay en esa zona de la capital, donde esta mañana se desarrollaba un operativo policial en búsqueda de indicios. También era delivery, informó el citado medio.

Un hombre que circulaba en su vehículo particular por la zona subió a la víctima y la trasladó a la Policlínica Badano Repetto, en Piedras Blancas. Un médico de guardia constató su fallecimiento por una "herida de arma de fuego penetrante en el tórax".