Gigantesca explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Malta deja al menos dos heridos

Una fábrica de fuegos artificiales explotó el pasado lunes en Malta, en la zona de Magħtab. El incidente se produjo alrededor de las 6 de la mañana. Como consecuencia, dos personas resultaron heridas y propiedades cercanas al lugar registraron daños. Las impactantes grabaciones que lograron registrar el momento rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

La densa columna de humo que surgió de la instalación fabril por la explosión llegó a ser visible desde varias zonas aledañas, según informó la agencia de noticias Ilkha. Además, personas que residen a kilómetros de distancia informaron que registraron movimientos en edificios, ventanas rotas y daños estructurales.

Los hombres que resultaron heridos, de 47 y 67 años, eran trabajadores de campos cercanos a la fábrica. Luego del incidente fueron trasladados en ambulancia a un hospital cercano, donde recibieron el tratamiento correspondiente a las heridas leves que presentaban y al estado de shock en el que se encontraban. Ya fueron dados de alta.

WATCH: Massive explosion in fireworks factory in Malta pic.twitter.com/PGkxzNf3vp — Rapid Report (@RapidReport2025) June 1, 2026

Por otra parte, se evitó un gran número de víctimas por el hecho fortuito de que no haya habido nadie dentro de la fábrica al momento de la explosión.

La policía, las Fuerzas Armadas del país y agentes del Departamento de Protección Civil se hicieron presentes en el lugar y limitaron la zona para evitar el acceso. Además, se encargaron de manejar pequeños incendios y explosiones que se dieron en el epicentro de la explosión. Por ese motivo, rutas cercanas permanecieron cerradas y las autoridades instaron a la población no pasar por ese lugar mientras continúen los trabajos de contención y la investigación.

Informes locales citados por Ilkha indican que, como consecuencia del episodio, también se encontró un gran número de animales muertos en la zona. Entre ellos, aves, conejos y vacas. No obstante, agricultores reportaron daños en granjas, invernaderos y zonas de pastoreo.

En respuesta, el primer ministro del país, Robert Abela, expresó su solidaridad con los afectados por la explosión y ofreció el apoyo del gobierno de la isla.

El primer ministro de Malta, Robert Abela. ALBERTO PIZZOLI/AFP fotos

Antecedentes de la fábrica pirotécnica y compuestos inestables

Previamente, dicha fábrica ya había registrado antecedentes de siniestros, como una explosión en 2018. La Justicia se encuentra investigando la causa que en este caso inició el incidente.

El Times of Malta indicó que en la fábrica afectada se registraron al menos tres explosiones y que cada una fue de mayor magnitud que la anterior, hasta la última que generó, como describieron, una “enorme columna de humo” de cientos de metros y una fuerte onda expansiva.

En ese marco, dicho medio local se comunicó con un experto en química, Alfred Vella, que aunque todavía no se tienen precisiones respecto a la causa de la explosión, las imágenes que circulan en redes sociales brindan una importantes pista respecto a qué pudo haber desencadenado el incidente.

Según señaló el especialista, la presencia de un incendio previo a la explosión indica que eso pudo haber sido el origen de la situación y no una explosión inicial, que según sostuvo, suele ser la energía que desata la mayoría de incidentes en este tipo de fábricas. También explicó que los materiales pirotécnicos son compuestos químicos inestables que siempre están sujetos a fenómenos ambientales, químicos y físicos que podrían desencadenar una detonación espontánea.

Por La Nación/GDA