Preocupación por Bonnie Tyler: la cantante está en coma inducido tras ser operada de urgencia en Portugal

La salud de Bonnie Tyler sigue generando preocupación luego de que trascendiera una nueva y delicada actualización sobre su estado: la artista permanece en coma inducido médicamente tras haber sido sometida a una cirugía intestinal de urgencia en Portugal.

“Los médicos han inducido un coma a Bonnie para facilitar su recuperación. Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, expresó el representante de la intérprete de “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out For A Hero” en un comunicado difundido en las últimas horas.

El mensaje agregó además que habrá nuevas actualizaciones cuando el equipo médico considere oportuno informar sobre su evolución.

La noticia llega apenas un día después de que la página web oficial y las redes sociales de la artista anunciaran que Tyler había sido hospitalizada en Faro, Portugal —ciudad donde reside actualmente— para someterse a una cirugía intestinal urgente.

“Lamentamos mucho anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia”, señalaba el comunicado original. “La operación salió bien y ahora se está recuperando”.

Bonnie Tyler. Foto: Difusión.

Sin embargo, la posterior confirmación del coma inducido incrementó la preocupación de sus fanáticos alrededor del mundo. Hasta el momento no trascendieron detalles específicos sobre las causas que derivaron en la intervención quirúrgica ni sobre cuánto tiempo demandará la recuperación de la cantante.

Según informó The US Sun, Tyler habría sido trasladada de urgencia al hospital el pasado 30 de abril. La situación también abre interrogantes respecto a su agenda artística inmediata. La cantante tenía previsto iniciar su gira europea 2026 el próximo 22 de mayo en Malta, aunque todavía no se confirmó oficialmente si esos conciertos serán cancelados o reprogramados.

Lo que vuelve aún más impactante la noticia es que apenas semanas atrás Bonnie Tyler había hablado públicamente sobre su buen estado físico y su entusiasmo por continuar arriba de los escenarios. En marzo, durante una entrevista con la revista Hello!, la artista aseguró que atravesaba un gran momento personal y profesional. “Por el momento estoy en buena forma... Toco madera. Estoy disfrutando mucho de los conciertos”, declaró entonces. Y agregó: “Sigo actuando en ese escenario con mi maravillosa banda, y si tienes salud, lo tienes todo”.

En aquella misma charla también comentó que anteriormente había atravesado problemas en las rodillas que incluso la obligaron a reprogramar algunos shows durante 2025. Sin embargo, explicó que el tratamiento había sido exitoso. “No me pusieron rodillas nuevas”, dijo con humor. “Me hicieron lo que llaman lavados, que resultaron ser un gran éxito”, explicó.

En 2022, Tyler actuó en el Auditorio Nacional del Sodre y presentó un show basado en los clásicos de su obra. En diálogo con El País, la artista sonrió cuando se le preguntó como quería que la recordaran tras su muerte. "No pienso irme a ningún lado", respondió con una carcajada. "Querría que recordaran que tenía una buena voz y una personalidad natural. También que nunca olvidé de dónde vine porque hay que tener presente nuestras raíces".

La Nación/GDA