El impactante diseño de la uruguaya Gabriela Hearst para la hija de Meryl Streep en la Met Gala 2026

Como todos los años, durante un día la ciudad de Nueva York se convierte en el epicentro de la moda. El primer lunes de mayo se reúnen estrellas de Hollywood, de la música y las redes sociales para celebrar la Met Gala, el extravagante baile benéfico de Manhattan que este año puso el foco en la intersección entre la moda y el arte.

A las celebridades invitadas al evento social anual más importante en Nueva York se les pidió que vistieran bajo la consigna "La moda es arte", que enlaza con la exposición "El arte del vestuario" del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).

La tenista Venus Williams y la actriz ganadora del Oscar Nicole Kidman, que copresiden el evento, estuvieron entre las primeras en llegar a la exclusiva fiesta que contó con presencia uruguaya. Kidman deslumbró con un vestido rojo brillante de Chanel, de manga larga y con amplios puños de plumas, mientras que Williams resplandecía con un vestido negro de cristal de Swarovski inspirado en un retrato suyo en la National Portrait Gallery.

Nicole Kidman, Lauren Sanchez Bezos y Anna Wintour, las anfitrionas de la Met Gala 2026. Foto: Angela Weiss/AFP fotos

Pero también dijo presente la uruguaya Gabriela Hearst, quien realizó un diseño para la actriz Grace Gummer, hija de Meryl Streep y protagonista de la serie The Gilded Age, de HBO Max, y en la elogiada Love Story (Disney+). A través de sus redes sociales, la diseñadora escribió sobre su creación para uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda.

Grace Gummer con un vestido diseñado por Gabriela Hearst en la Met Gala 2026. Foto: Angela Weiss/AFP fotos

Gummer lució un vestido escultórico a medida, con hombros descubiertos y confeccionado en cuero dorado, según detalló la diseñadora en su cuenta de Instagram.

"El vestido nace de un proceso creativo fluido entre Grace y Gabriela, que reveló la conexión personal de la actriz con la colección primavera/verano 2023 de Hearst, inspirada en Safo. Evocando el trabajo en cuero dorado de esa temporada, Gabriela imaginó de inmediato una evolución a medida para Gummer, con el atelier traduciendo el diseño con tal precisión que terminó materializándose exactamente como en el boceto inicial", continúa el texto.

"El vestido, confeccionado en Italia y ensamblado en el atelier de Nueva York, está construido en cuero adherido sin costuras, moldeado con precisión y ajustado al cuerpo para definir el busto y los glúteos. En el escote se aplica un acabado de borde natural característico, que enmarca el escote. La silueta, que equilibra crudeza y sofisticación, se completa con una falda asimétrica, fruncida y esculpida mediante un sistema de unión sin costuras en una paleta contrastante de negro y dorado", finaliza la descripción.

Además, en una entrevista previa al evento, la actriz declaró: "Siempre he sido una fanática de Gaby. Ella ha sido una amiga desde hace mucho tiempo, nos sentimos como familia. Así que estaba honrada de trabajar con ella".

También dijo que cuando vio la colección de 2023 con el dorado y el cuero, se sintió como una guerrera, y que la creación se sentía bien para esta Met Gala. "Gaby hizo el bosquejo más hermoso, el vestido es exactamente ese bosquejo", dijo la actriz.

Diseños de Hearst están presentes en el más reciente estreno en cines de la madre de Grace Gummer, Meryl Streep: El diablo viste a la moda 2, la película en la que la uruguaya también aparece nombrada.

Los looks más comentados de la Met Gala 2026

Además del diseño de la uruguaya, varias celebridades llamaron la atención con sus prendas. Como la actriz Anne Hathaway que lució una creación de Michael Kors: un vestido en blanco y negro pintado a mano por el artista Peter McGough.

El frente del vestido presentaba la imagen de una mano extendiéndose hacia una paloma, y la parte trasera exhibía una impactante pintura de la Diosa de la Paz desplegándose sobre la tela negra.

Anne Hathaway en la Met Gala 2026 Foto: Angela Weiss/AFP fotos

También la mediática Kylie Jenner volvió a llamar la atención en la Met Gala, esta vez con un comentado vestido de Schiaparelli. “El vestido se siente como si se estuviera deslizando”, dijo el estilista de la joven, Iggy Rosales, a Vogue. “Se convierte en una escultura viva”, agregó.

Kylie Jenner en la Met Gala 2026. Foto: Angela Weiss/AFP fotos

Beyoncé, otra de las copresidentas del evento junto a Anna Wintour, llegó a su primera gala en una década y se llevó todo el protagonismo con un vestido del diseñador francés Olivier Rousteing. La cantante llegó acompañada de su marido, el rapero Jay-Z, y de su hija mayor, Blue Ivy, de 14 años.

Y el desfile de megaestrellas no se detuvo. La rapera Cardi B, las cantantes Rihanna, Katy Perry y Sza, así como las actrices Teyana Taylor, Sarah Paulson y Janelle Monae marcaron presencia en las famosas escalinatas.