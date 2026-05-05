Irreconocible: Bad Bunny envejeció 50 años para la Met Gala 2026 y reveló el profundo motivo detrás de su look

La alfombra de la Met Gala 2026 volvió a desplegar su habitual desfile de extravagancias, guiños históricos y apuestas conceptuales. En ese contexto, una de las apariciones que más llamó la atención fue la de Bad Bunny, quien llevó la consigna de la noche más allá del vestuario y la trasladó directamente a su propio cuerpo.

Bajo la temática Costume Art, centrada en explorar la relación entre la moda y las distintas corporalidades, el artista puertorriqueño —Benito Martínez Ocasio— sorprendió al presentarse como una versión envejecida de sí mismo. Y para eso, presentó una transformación deliberadamente hiperrealista.

Para construir ese efecto, recurrió a un trabajo minucioso de maquillaje prostético aplicado en rostro, cuello y manos, complementado con una peluca y barba en tonos grises. El resultado fue impactante: arrugas profundas, manchas y alteraciones en el volumen de la piel que simulaban con precisión el paso del tiempo. Detrás de la caracterización estuvo el especialista en efectos especiales Mike Marino, conocido por sus colaboraciones con Heidi Klum en algunos de sus disfraces más virales.

En contraste con la complejidad del trabajo estético, el vestuario apostó por una sobriedad calculada. Bad Bunny se alejó de las grandes maisons de lujo y optó por un conjunto monocromático de Zara, confeccionado a medida: pantalón de vestir negro, saco sin botones en el mismo tono y una camisa con un lazo de gran tamaño en el cuello, que reforzaba el aire vintage. Como complementos, sumó anillos dorados y un bastón, elementos que terminaban de construir la narrativa del personaje.

No es la primera vez que el artista destaca en la llamada “noche más importante de la moda”. En la edición anterior, la Met Gala 2025, había incorporado a su look un sombrero inspirado en la pava, accesorio tradicional de Puerto Rico, marcando una impronta identitaria dentro del evento.

Bad Bunny en la alfombra roja del Met Gala 2026. Foto: Angela Weiss/AFP.

Más allá de lo llamativo de la propuesta, la decisión estética de este año no fue arbitraria. En redes sociales, usuarios de plataformas como X y TikTok señalaron rápidamente la conexión entre el envejecimiento representado en su apariencia y el eje curatorial de la gala. El propio artista, ganador del Álbum del Año en los Premios Grammy 2026 por Debí Tirar Más Fotos, explicó que el proceso implicó varias horas de trabajo para añadir “53 años” a su imagen.

“Siempre me gusta hacer algo diferente y este día es perfecto para explorar, ser creativo y expresarse de otra manera. Esto es lo que hice esta noche y estoy orgulloso de estar aquí”, comentó en la alfombra, en diálogo con revista Vogue.

Bad Bunny X 2026 Met Gala. pic.twitter.com/GB0nIXwYhH — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 5, 2026

La exposición inaugurada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, bajo la curaduría de Andrew Bolton, propone justamente un recorrido por la “centralidad del cuerpo vestido” a lo largo de cinco mil años de historia. Entre sus distintas secciones, una está dedicada específicamente al envejecimiento del cuerpo, un concepto que encuentra en el look de Bad Bunny una traducción directa y efectiva.

Esa lectura fue respaldada por distintas voces en redes. La bloguera brasileña Duda Saint Demie destacó que el artista “sí entendió el tema”, aludiendo a la sección dedicada al envejecimiento. En la misma línea, la consultora mexicana Rebecca Maccise señaló que “el envejecimiento como estética encaja perfectamente con una de las partes de la exposición”. Otros comentarios coincidieron en que, más allá de lo controversial o llamativo, su propuesta fue de las pocas que exploró de forma explícita el vínculo entre cuerpo, tiempo y vestuario.

Bad Bunny en el Met Gala 2026. Foto: Angela Weiss/AFP.

Horas después de su aparición, el equipo del cantante difundió un comunicado en el que profundizó en el concepto detrás del look. “La elección de una silueta atemporal, completamente negra, es intencional: el traje no envejece, quien envejece es él”, explicaron. Y añadieron: “Esta es la aparición de Bad Bunny en la Met Gala 2026 más ambiciosa a nivel conceptual hasta la fecha, y una de las respuestas más reflexivas a la temática de la gala en los últimos años”.