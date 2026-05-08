Más violencia y fidelidad al juego: se estrenó la secuela de "Mortal Kombat" que suma icónicos personajes

Treinta y cuatro años después de su debut en las salas de maquinitas, Mortal Kombat sigue encontrando nuevas formas de reinventarse. La franquicia que revolucionó la industria por su violencia explícita, sus “fatalities” y el realismo de sus personajes vuelve ahora a la pantalla grande con Mortal Kombat 2, la secuela de la adaptación estrenada en 2021 que ayer llegó a los cines de Uruguay con la promesa de acercarse más que nunca al espíritu del videojuego original.

Eso se debe a que desde aquel primer juego se han lanzado 25 más (el más reciente en 2025) para arcade, consolas y PC. Además, Mortal Kombat ha dado pie a una serie animada, un live action, dos películas olvidables en los años noventa, y fue inspiración para un montón de videojuegos que clonaron el concepto de un duelo entre dos personajes poderosos en sitios increíbles.

Cuando la primera película de Mortal Kombat se estrenó en 2021, en simultáneo en cines y streaming (como llamador para HBO Max) el director Simon McQuoid buscaba hacer una película que fuera respetuosa con los fanáticos como para las nuevas audiencias de la saga. Además se buscó que fuera una experiencia cinematográfica repleta de buenos efectos visuales. Eso se logró. La película recaudó más de 80 millones de dólares en cines, y fue vista por casi cuatro millones de usuarios en su fin de semana de estreno. Cinco años después, esta secuela suma personajes y apunta más a los seguidores históricos de la saga.

“Creo que la segunda película es mejor... tiene muchas más peleas, mucha acción y mucha comedia”, dijo Ed Boon, cocreador del videojuego (junto a John Tobias) a la agencia efe. Boon participó del desarrollo de esta nueva entrega, que toma elementos clásicos de la saga para recrear por primera vez el torneo Mortal Kombat como eje central de la historia.

En la primera entrega se contaba un poco la historia de Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sonya Blade (Jessica McNamee) y Jax Briggs (Mehcad Brooks) , mientras comenzaba la búsqueda de los defensores del Earthrealm contra las fuerzas del Outworld.

A diferencia de la película de 2021, que funcionaba como introducción a ese universo, esta secuela presenta finalmente los combates que los fanáticos esperaban desde el inicio, ya que ahora se recrea el esperado torneo definitivo entre los mejores guerreros de ambos mundos.

Además regresan Sub-Zero y Liu Kang (Ludi Lin), y se suman personajes como Baraka y Johnny Cage con su inmenso ego.

Imagen promocional de la película "Mortal Kombat 2". Foto: Difusión.

El realizador australiano que vuelve para dirigir esta secuela explicó que el equipo revisó las fortalezas y debilidades de la entrega anterior para construir una historia más cercana al videojuego. “Quería que la emoción y la conexión con la audiencia fueran más fuertes, que el alcance y la escala de la película fueran mayores, así que tomé muchísimo material de los videojuegos”, señaló.

De ahí que esta continuación tome material de escenarios emblemáticos de la franquicia como El pozo, El infierno, El portal azul y el Baño de ácido, además del regreso de las clásicas “fatalities”, aquellas brutalmente gráficas secuencias finales que hicieron famoso al videojuego, allá por 1992.

Imagen de la película "Mortal Kombat 2". Foto: Difusión.

Aquella violencia fue precisamente la que convirtió a Mortal Kombat en un fenómeno cultural entre los adolescentes, y motivo de controversia en la política en Estados Unidos. Llegó a debatirse en el Congreso su impacto en menores de edad.

La influencia del juego fue tan grande que impulsó la creación de la Entertainment Software Rating Board, el sistema de clasificación que todavía hoy regula la venta de videojuegos en Estados Unidos. Pese a las restricciones, la saga siguió creciendo y se transformó en una de las franquicias más populares del género de pelea.

Ahora, la secuela apuesta fuerte a la nostalgia, con la introducción de personajes icónicos de la saga, como Johnny Cage, el personaje inspirado en Jean-Claude Van Damme y que ha funcionado como sátira a las estrellas de acción de Hollywood de los ochenta.

Cage, interpretado por Karl Urban (protagonista de la también violenta The Boys de Prime Video) deberá enfrentarse a su destino como único personaje sin poderes en un combate contra una serie de luchadores con capacidades extraordinarias.

Imagen de la película "Mortal Kombat 2". Foto: Difusión.

“Mi enfoque del personaje fue mirar todo lo relacionado con la historia de Johnny Cage, incluyendo la inspiración en el trabajo de Van Damme, a quien tengo un absoluto respeto y aprecio, pero también me sumergí profundamente en el mundo de las artes marciales”, dijo Urban a la agencia efe.

Su personaje formará dupla con Kano, que vuelve a estar interpretado por Josh Lawson. “Ellos ofrecen algo así como un poco de alivio cómico a algo que realmente puede ser muy oscuro”, dijo Boon.

“Es algo muy clásico de los años 80, ya sabes, como La pareja dispareja o Midnight Run”, agregó Urban.

“El momento en que vi a Karl salir del tráiler con las puntas del cabello teñidas y los lentes oscuros, pensé: 'Mierda, ese es Johnny Cage'. Fue una experiencia surrealista ver a un personaje que has conocido toda tu vida caminando frente a ti... y una dinámica divertida y extraña cuando sabes que estás creando algo que quedará ligado para siempre a ese personaje”, relató Lawson quien ha explorado mucho el humor en la sitcom St. Denis Medical, disponible en Universal+.

Imagen de la película "Mortal Kombat". Foto: Archivo.

La película también hace justicia a sus conocidos y poderosos personajes femeninos de la franquicia. Por ejemplo, se contará el pasado de la princesa Kitana, hija adoptiva de Shao Kahn. La joven Adeline Rudolph (Agatha en El mundo oculto de Sabrina) es la joven de los abanicos de acero, mientras que Tati Gabrielle (Prudence en El mundo oculto de Sabrina, y también parte de las series The Last of Us y You) es la guerrera Jade.

“Mucha gente argumenta que estos personajes están hechos desde la visión masculina, pero vernos encarnarlos con tanta feminidad... la vulnerabilidad de ambos personajes combina con su ferocidad y es lo que las hace tan poderosas”, dijo Gabrielle.

Además del espectáculo de peleas y sangre, el elenco insiste en que la película tiene un costado más emocional. “Tiene corazón... Hay una base subyacente de amistad, familia y unión que sorprenderá a la gente en una película de peleas”, dijo Mehcad Brooks que regresa como Jax.

Desde su irrupción mundial, en 1992 hasta esta nueva superproducción, Mortal Kombat pasó de ser un polémico arcade a una franquicia multimillonaria que sigue sumando generaciones de fanáticos en todo el mundo.

Y aunque la tecnología cambió, las maquinitas quedaron atrás y los personajes evolucionaron y tienen su propia historia, hay algo que permanece intacto en quienes conocen el juego: la expectativa por escuchar la voz que dice “Finish Him!” antes de un fatality siempre brutal e inolvidable.