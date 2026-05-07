Estrenos: una distopía uruguaya premiada en el mundo, la nueva entrega de "Mortal Kombat" y más novedades

Esta semana son cuatro los títulos que llegan para renovar la cartelera de cines. Hay una comedia inglesa con detectives poco convencionales, también la secuela de un popular videojuego, una elogiada distopia uruguaya, una película chilena y una de terror.

La comedia inglesa es Las ovejas detectives que mezcla actores reales con animación para una historia al mejor estilo Agatha Christie. Tiene a Hugh Jackman como un huraño pastor, y a un rebaño de ovejas intentando resolver un crimen.

También se estrena Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi y con premios de los festivales de Tribeca y Málaga. Esta vez cambia el escenario y el tiempo de Los tiburones, su también premiada ópera prima, pero cuenta otra historia de adolescente saliendo al mundo.

Aquí es Elisa (Martina Passegi) quien es elegida para emigrar a un norte idílico en un futuro distópico que parece a la vuelta de la esquina. Aunque es el aspiracional de todo el mundo, hay algo que a ella no la convence.

Con una puesta en escena inusual para el cine uruguayo, Garibaldi arma un relato convincente e imaginativo. En el elenco también están Sofía Gala Castiglione, Alfonso Tort y Soledad Pelayo.

Otro estreno latinoamericano (y que tiene cierta cercanía temática con Un futuro brillante) es La misteriosa mirada del flamenco del chileno Gustavo Céspedes. Ganó el premio en la sección Una cierta mirada del último festival de Cannes.

“Lidia, de 11 años, crece en medio de una familia marginal en el borde de un desagradable y polvoriento pueblo minero”, dice el resumen del boletín de Cinemateca Uruguaya. “La acción transcurre en el norte de Chile de los años ochenta, como una fábula queer que dialoga con varios géneros”.

También se estrenan Mortal Kombat 2 (“esta vez, los campeones favoritos de los fans acompañados por el mismísimo Johnny Cage se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn”) y 911: La llamada mortal (“dos policías investigan una disputa doméstica y se produce un tiroteo accidental; los agentes intentan encubrirlo, solo para descubrir que las cámaras no son lo único que los observa”).