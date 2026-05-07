"Las ovejas detectives": guionista de "Chernobyl" y director de "Minions" con una historia familiar y policial

Hay películas que parecen adelantarlo todo con el título. Las ovejas detectives es una de ellas: un grupo de ovejas de la campiña inglesa que investiga un crimen. El riesgo, claro, es que la idea alcance y sobre. Pero la película dirigida por Kyle Balda y escrita por Craig Mazin que llega hoy a Uruguay se ocupa rápido de marcar que es otra cosa.

Lo hace desde el inicio. El león de la Metro-Goldwyn-Mayer aparece y ruge, pero se escucha un balido. Es un detalle, pero define el tono de lo que sigue: hay mucho humor, sí, y una intención de no ser lo que se aparenta. Las ovejas detectives se estrena este jueves en Uruguay, precedida por elogios de la crítica (tiene 96% de aprobación en Rotten Tomatoes) y confirma, desde sus primeros minutos, que no se queda solo en la rareza de su premisa.

Balda tiene experiencia en la animación, dirigió la tercera de Mi villano favorito y las dos entregas de los Minions. Y aquí reúne un elenco de lujo: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Galitzine, Nicholas Braun, Hong Chau, y las voces de Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Patrick Stewart y Chris O'Dowd, entre otros.

La película se basa en la novela de Leonie Swann, aunque de esa obra también toma distancia al ser adaptada como historia para toda la familia. El encargado de concentrar la historia, hacerla humana y mantener el misterio fue Mazin, quien ganó dos premios Emmy por reconstruir la tragedia de Chernobyl, y también adaptó el videojuego The Last of Us como serie. Aquí consigue una historia policial al mejor estilo Agatha Christie, incluso con la reunión final con todos los sospechosos juntos para desenmascarar al culpable.

Porque hay una muerte, aunque en el centro de la historia está George, un pastor interpretado por Hugh Jackman que tiene algunas mañas. Es un hombre huraño, más cómodo entre ovejas que entre personas, que dedica sus días a alimentarlas, cuidarlas y —detalle nada menor— a leerles historias de detectives. Esa educación sentimental es la que termina activando a Lily, la oveja más inteligente del mundo, (voz de Julia Louis-Dreyfus), y a Sebastián (Cranston), un carnero más bien solitario, a querer resolver el misterio.

Cuando la historia se pone en marcha, superada la sorpresa de escuchar ovejas hablando sobre cuestiones filosóficas, se acomoda en una estructura clásica del policial. Denbrook funciona como esos pueblos donde todos parecen tener algo que ocultar, y las ovejas se pasean por todos lados buscando pistas. Como un meta chiste sobre el género, la película va presentando a sus sospechosos: vecinos llenos de secretos, otros que aparentan inocencia y los recién llegados que alteran el equilibrio.

Imagen del rodaje de la película "Las ovejas detectives". Foto: Alex Bailey

En una conferencia realizada en Nueva York en la que participó El País, vía Zoom, el elenco de la comedia policial mencionó como referencias a Babe y Puñales por la espalda. No es algo muy alejado de lo que termina siendo esta vistosa película que mezcla actores con una animación muy bien lograda.

El cruce entre personajes reales y animales animados remite a un tipo de cine familiar que fue más frecuente en otras décadas, con El certido valiente, Stuart Little o Un ratoncito duro de cazar. Acá funciona sin generar ruido, en buena medida por el cuidado en el diseño de las ovejas, que sostienen primeros planos y gestos con bastante precisión sin parecer dibujos animados.

Detrás de esa naturalidad hay un trabajo técnico que en pantalla no se nota, pero en la conferencia quedó claro. Parte de las escenas se filmaron con recursos bastante rudimentarios: cartones, referencias visuales y, en algunos casos, muñecos manipulados por titiriteros. Hugh Jackman contó que eso le permitió actuar con una referencia más concreta, algo que —según él— hacía la diferencia frente a otros rodajes más apoyados en efectos digitales.

El humor aparece de forma constante, a veces desde el absurdo (como el diálogo en el que una oveja intenta explicarle a otra, la figura de Jesús como pastor y oveja al mismo tiempo) y otras desde el timing de los actores, como Nicholas Braun que interpreta al torpe Tim Derry, el policía del pueblo. Y en la conferencia Chris O'Dowd, que pone voz a la oveja Mopple, hablaba de ese equilibrio: cuánto insistir con una idea sin agotarla.

Imagen de la película "Las ovejas detectives". Foto: Cortesía de Amazon MGM Studios

Pero la película no se queda en el chiste. Hay un conflicto muy claro que atraviesa a la historia: la relación entre el dolor y la memoria. Las ovejas, como mecanismo de defensa pueden olvidar lo que sientan muy doloroso o triste en un segundo. Mopple, en cambio, recuerda todo. Y si bien recordar puede doler, es lo que sostiene los vínculos dentro de la comunidad.

En ese sentido, el misterio funciona, y se aclara, pero no es lo único que importa. La resolución está a la altura del género, con sus múltiples vueltas de tuerca, aunque lo que queda es más bien otra cosa: la idea de comunidad, pertenencia y de cómo cada integrante del grupo encuentre su lugar.

Eso también se mencionó en la conferencia, donde la discusión sobre el trabajo actoral (en especial los actores que dieron sus voces a las ovejas) dejó al descubierto una forma de trabajo de la que poco se habla.

El País: Tu comedia suele apoyarse mucho en la expresión física y los matices faciales. Cuando trabajás solo con la voz, ¿qué herramientas tenés que potenciar para darle vida a un personaje?

Julia Louis-Dreyfus: Salto mucho dentro de la cabina de grabación. No se ve, pero lo sigo haciendo. En ese caso, tengo que apoyarme mucho en la gente que está haciendo la película y conseguir toda la información posible sobre lo que están haciendo a nivel de animación. También escucho las grabaciones, cómo suena mi voz, y trato de usarla más de lo habitual para subrayar un chiste o un momento. Es un desafío distinto trabajar solo con la voz, tengo que decirlo. Prefiero usar todo el cuerpo, pero es muy emocionante. Es una experiencia increíble ver cómo todo termina encajando. Es algo realmente sorprendente.