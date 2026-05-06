Airbag agotó un Antel Arena tras colapsar el sistema de venta de entradas y anuncia nueva fecha: cuándo será

La banda Airbag confirma su notable momento al agotar un show en el Antel Arena y sumar una segunda función para la presentación de su nuevo disco, El club de la pelea II, que saldrá este año y completará la aventura iniciada con la primera parte, que se editó en 2025.

El grupo de los hermanos Sardelli llenó la fecha del 27 de junio tras hacer colapsar el sistema de venta de entradas, y acaba de lanzar una segunda para el 28. "Será un fin de semana increíble", anticipó Patricio Sardelli a través de su cuenta de X.

Este lunes se llevó a cabo la preventa para el único show que Airbag había anunciado hasta entonces, y la demanda de entradas fue tal que el público debió permanecer hasta dos horas en la fila virtual de la plataforma Tickantel, que experimentó problemas técnicos por la alta demanda.

"Debido a la alta demanda y por motivos ajenos a la banda y las productoras involucradas, estamos experimentando inconvenientes técnicos en la plataforma de venta Tickantel para la preventa exclusiva del show de Airbag en Uruguay", informó ayer la productora local, Gaucho, a través de un comunicado.

"Sabemos que hay muchísimas personas intentando acceder y entendemos la frustración que esto genera. Les pedimos disculpas por la situación", expresaron.

"Qué quilombo se armó Uruguay!!!!", celebró Patricio Sardelli —quien conforma el grupo junto a sus hermanos Gastón y Guido— tras la situación que solo se pudo traducir como un entusiasmo desmedido por el regreso del grupo.

Uruguay!!! Sale la segunda!! Muchas gracias a todos!! Será un fin de semana increíble LCDTM!!!https://t.co/Xf2NsuSpGM pic.twitter.com/67knterhw3 — Patricio Sardelli (@AIRBAGoficial) May 6, 2026

Así, el Antel Arena se llenó en cuestión de horas y ya se pusieron en venta las entradas para el show del 28 de junio. Se pueden comprar a través de Tickantel y los precios van de $ 1.800 a $ 3.800. Ambos recitales comenzarán a las 20.00.