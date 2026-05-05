Tres noches de jazz, canción de autor y folclore regional en el corazón de Ciudad Vieja: cuándo es Música al Sur

La Sala Camacuá dedica su programación 2026 a festejar una década desde que reabrió sus puertas como espacio cultural, y en consecuencia una década de actividad ininterrumpida como escenario para eventos de música y obras de teatro.

Siempre con una inquietud de fomentar talentos emergentes y de atender nichos que pueden salirse del foco más mainstream, la Camacuá recibe esta semana un evento especial para continuar con las celebraciones: el Festival Música al Sur, que reúne artistas de la región.

Desde este viernes y hasta el domingo, Música al Sur recibirá cinco conciertos de Argentina y Uruguay repartidos en tres noches que, como se anuncia en la comunicación oficial, serán a la medida de aquellos que son “amantes de la música de calidad”.

El viernes será el turno de la cancionista Silvina Gómez, oriunda de Paraná, pero radicada desde 2004 en Bello Horizonte. Viene a celebrar sus 20 años de trayectoria con la raíz folclórica como seña y con toda su banda, más una selección de invitados en la que se incluye una cuerda de tambores femenina.

La noche la abrirán las artistas locales Fede Lacaño y Mechi Muñiz.

El sábado se presentará Nacho Labrada con su proyecto Ósmosis, un ensamble que fusiona el jazz con elementos afro y otros ritmos y sonidos. Y el domingo llegará el recital compartido de Nicolás Ibarburu y Carlos Aguirre, el guitarrista uruguayo y el pianista de Entre Ríos que proponen un cruce íntimo y cargado de sensibilidad, con canciones propias.

La apertura estará a cargo de Cecilia de los Santos y Juan Manuel Colombo.

Todas las fechas comenzarán a las 20.30 y las entradas se consiguen en Redtickets. Se pueden comprar a $ 600 para cada fecha, y también hay un abono de $ 1.200 que permite ingresar a todas las presentaciones.