"Inolvidable y estremecedor": el emotivo mensaje de Shakira tras cantar ante 2,5 millones de personas en Río

El sábado, Shakira ofreció el show más multitudinario de su carrera: cantó ante 2,5 millones de personas en Río de Janeiro. El evento, de entrada libre, se celebró en la playa de Copacabana y desplegó un espectáculo que alternó entre sus grandes éxitos y canciones compartidas con figuras brasileñas.

Durante el concierto, la colombiana recibió a artistas de distintas generaciones: Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo. Más allá de esas colaboraciones, el repertorio fue similar al que presentó en los dos shows que dio en Uruguay en diciembre.

En aquellos recitales —históricos por ser la primera vez que un artista agota dos funciones en el Estadio Centenario en una misma gira—, el setlist combinó temas de su disco Las mujeres ya no lloran con clásicos como “Las caderas no mienten”, “Chantaje” y “Antología”.

En la madrugada del lunes, la cantante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para hacer un balance de la experiencia en Río. “No logré dormir. Demasiada emoción. Lo que ocurrió anoche en Río fue inolvidable y estremecedor”, escribió.

“Dos millones y medio de personas estuvieron allí; juntos podemos reconocer el poder de la música en todos nosotros. Aunque el día haya sido difícil para muchos de nosotros, fuimos a celebrar la vida tal como es, con sus aciertos e imperfecciones”, agregó.

Shakira cantó ante dos millones de personas gratis en la playa de Copacabana. Foto: Daniel Ramalho/AFP

“La belleza de Copacabana nos hace recordar lo que realmente importa, y el secreto es estar presentes, valorar lo que está frente a nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en la piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos”, continuó. “Y ese fue el mensaje de anoche que América Latina le dio al mundo: es simple ser feliz. Y Río nos lo recuerda como ningún otro lugar del mundo”.

Luego, agradeció a sus invitados, a su equipo y a las “miles de personas que trabajaron día y noche” en la producción del espectáculo, “incorporando muchos cambios difíciles de ejecutar”.

“Y a mis fans que viajaron desde otros países o ciudades de Brasil para estar allí, haciendo historia conmigo y, sobre todo, por hacerme sentir que anoche esos dos millones y medio de almas son mi familia”, cerró.