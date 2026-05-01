Confiscan 80 kilos de comida enterrados en la arena en la previa del concierto de Shakira en Copacabana

Agentes de la Secretaría Municipal de Orden Público —también conocida como SEOP—, de Río de Janeiro confiscaron, en la madrugada de este jueves, 80 kilos de productos perecederos que iban a ser vendidos ilegalmente en la playa de Copacabana, en la zona sur de Río, durante el concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira este sábado. Los inspectores también desmantelaron carpas que se utilizaban para reservar espacios en la arena de la playa.

La iniciativa, que contó con el apoyo de la Compañía Municipal de Limpieza Urbana (Comlurb), forma parte de la Operación Tatuí, que patrulla la playa para controlar las irregularidades. Además de los alimentos, se recolectaron un carrito de comida, un carrito de mercancías y bancos de plástico ubicados en puntos estratégicos.

Funcionarios de la Seop encontraron carritos de compra y de comida. Foto: OGlobo/GDA.

Los equipos de inspección, que trabajan para organizar y limpiar la zona costera antes del evento, desecharon los alimentos encontrados. Según la normativa municipal del evento "Todo Mundo no Rio", la venta de comida durante el concierto de Shakira está restringida a vendedores registrados en el municipio.

El secretario Marcus Belchior informó que las inspecciones se realizan preferiblemente durante las primeras horas de la mañana debido a la menor afluencia de personas. Según el responsable, la medida busca despejar el espacio público y evitar que la playa se utilice como almacén de mercancías. Las inspecciones también tienen como objetivo prevenir la presencia de botellas de vidrio y evitar accidentes.

Los detalles del megashow gratuito de Shakira en Río de Janeiro

Siguiendo los pasos de artistas como Madonna y Lady Gaga, la cantante colombiana Shakira dará un megashow gratuito en mayo en la playa de Rio de Janeiro, confirmaron este miércoles las autoridades de la ciudad brasileña.

"Las caderas no mienten y la alcaldía de Rio confirma: Shakira en Copacabana, 2 de mayo", publicó el gobierno carioca en X, en una alusión a la exitosa canción "Hips don't lie" de la cantante.

Shakira en su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" Foto: EFE

Shakira protagonizará el evento "Todo mundo no Rio", que convocó a millones de espectadores y que ya tuvo en las arenas de Copacabana a Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

Eventos de este tipo en la playa de Copacabana suelen atraer a millones de espectadores frente a un palco al aire libre por el que ya pasaron artistas como los Rolling Stones, Stevie Wonder y Rod Stewart.

Con información de OGlobo/GDA