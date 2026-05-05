La doble noche de rock de Filo y Mandrake y Los Druidas en Sala Zitarrosa: fecha, precios y venta de entradas

Mientras atraviesan momentos profesionales especiales, Marcelo Fernández y Alberto “Mandrake” Wolf se encontrarán en un escenario para compartir una noche de rock. Este sábado, sus bandas Filo y Mandrake y Los Druidas llegarán a la Sala Zitarrosa para ofrecer un recital potente, surcado por dos propuestas interesantes de la efervescente escena local.

Filo tiene porte de supergrupo por la calidad de integrantes que reúne, y a su vez es un proyecto muy personal del cantante, guitarrista y compositor Marcelo Fernández, parte esencial de Buenos Muchachos, la banda que acaba de concretar su vuelta a los escenarios tras una pausa de más de tres años. Completan filas otro buen muchacho, Pancho Coelho, junto con Alfonsina, que viene de sacar su nuevo disco solista, Pausa y fogueo; Lali Gaspari, Cototo y Rodolfo Cuello.

En solo dos años, Filo ha logrado hacerse notar dentro y fuera del país, con un crecimiento notable y un celebrado disco debut. El vivo es la instancia para descubrir las nuevas canciones que vienen construyendo.

Por su parte, Mandrake y Los Druidas son la apuesta más rockera y blusera de uno de los compositores clave de la música uruguaya, que acaba de debutar como actor en Un cabo suelto, de Daniel Hendler, un western del litoral que está en cartel y en el que interpreta de manera eficaz a un pintoresco vendedor de quesos.

Tocan con Mandrake los músicos Nacho Echeverría, Ignacio Iturria y Federico Anastasiadis, en una formación compacta y contundente que viene destacando en los últimos años.

El show de Filo y Mandrake y Los Druidas será a las 21.00 en la Sala Zitarrosa y las entradas están en Tickantel a $ 650 (hay 2x1 para socios del Club El País, cupos limitados).