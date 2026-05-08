"El corsario" vuelve al Sodre: el exigente ballet de aventuras que marca el regreso de Ciro Tamayo al BNS

La temporada 2026 del Ballet Nacional del Sodre comienza con novedades. Es el regreso del primer bailarín español Ciro Tamayo a la compañía que dirige María Noel Riccetto, y la llegada del argentino Ezequiel Silberstein que dirigirá su primer ballet junto a la Ossodre.

Desde hoy y hasta el 24 de mayo serán las funciones de El corsario en el Auditorio Adela Reta. Se trata de un ballet que conoce la compañía, ya que integra el repertorio desde 1983. Ha tenido reposiciones en 1995, 2003, 2011 y 2014. Nuevamente tiene coreografía de Anna-Marie Holmes y música de Adolphe Adam. Entradas por Tickantel desde 170 pesos. La función del 14 de mayo será a beneficio de Fundación Niños con Alas.

Basado en un poema de Lord Byron, creado en 1856 y estrenado en la Ópera de París, El corsario es uno de los ballets más populares del mundo. La última puesta que realizó el BNS de esta historia de piratas, traiciones y aventuras ambientada en tierras lejanas fue en la temporada 2018. Como en las últimas producciones de la compañía, la escenografía fue realizada íntegramente en los talleres del Auditorio. El vestuario es de Hugo Millán.

El bailarín español, quien se alejó un año de la compañía, volverá a interpretar a Alí en las funciones del 9, 14, 17, 21 y 24. Se trata del sirviente del protagonista y uno de los personajes más exigentes desde lo físico, especialmente en el segundo acto, cuando sus saltos y giros parecen dejarlo suspendido en el aire.

Ciro Tamayo en "El corsario". Foto: Archivo.

La trama comienza en un bazar lleno de esclavas en venta. Allí, el corsario Conrad se enamora de Medora y la rescata, mientras sus hombres liberan a las otras cautivas. Ya en la cueva de los piratas, una traición cambia el rumbo de la historia: la joven es secuestrada y termina en el palacio del seid pashá. Conrad y sus hombres llegan disfrazados para rescatarla y, en plena huida, una tormenta provoca el naufragio de los protagonistas.

Entre persecuciones, combates y escenas multitudinarias, El corsario vuelve al Auditorio Adela Reta con una historia de aventuras donde, pese a las traiciones y las tormentas, el amor triunfa sobre la adversidad.