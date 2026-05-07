El show de Bandana en Uruguay se reprograma: el motivo, la nueva fecha y cómo será la devolución de entradas

El regreso de Bandana a Montevideo prometía convertirse en uno de los grandes shows de este fin de semana. El cuarteto integrado por Lowrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha iba a presentarse este sábado 9 de mayo en el Teatro de Verano para celebrar sus 25 años de trayectoria. Sin embargo, el espectáculo debió ser postergado.

La noticia fue informada este jueves por APY Live, la productora encargada del show, a través de un comunicado publicado en redes. "Familia de Bandana, después de seguir muy de cerca el pronóstico y conversar entre todos los equipos, tomamos juntos la mejor decisión posible: el show se reprograma", se anuncia. La nueva fecha será el sábado 19 de setiembre, también en el Teatro de Verano.

Según explicaron desde la organización, la decisión responde al panorama meteorológico previsto para el fin de semana. “Las condiciones climáticas no nos permitían garantizar la experiencia que ustedes se merecen ni la seguridad, que es innegociable para nosotros. Y porque sabemos lo que significa este reencuentro: se merece una noche perfecta, con todo en su lugar, para vivirla a pleno y sin apuros”, señalaron.

El comunicado también adelanta que la postergación permitirá reforzar distintos aspectos de la producción. “La buena noticia es que este tiempo extra lo vamos a aprovechar. Más producción, más detalles, más sorpresas”, aseguraron. “El show del 19 de setiembre va a ser todavía más grande de lo que veníamos preparando. Promesa”.

Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Quienes prefieran solicitar la devolución del importe podrán hacerlo entre el lunes 11 y el miércoles 20 de mayo, inclusive.

En el caso de las compras realizadas a través de la web, el trámite deberá gestionarse mediante el formulario de contacto disponible en la página de Tickantel. Para quienes hayan abonado en efectivo, la devolución se realizará en locales de Redpagos, presentando la entrada en buen estado físico.

“Gracias, gracias y mil gracias por la paciencia, por bancar y por entender. Nos vemos pronto, mejor que nunca”, cierra el mensaje de la productora.