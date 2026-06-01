Explosión en planta militar de Corea del Sur provocó al menos cinco muertos y dos quemados graves

Una explosión en la fábrica de la empresa surcoreana de defensa Hanwha Aerospace terminó con un saldo de al menos cinco muertos y dos heridos con quemaduras severas, según informaron las autoridades a los medios locales.

El suceso tuvo lugar en la localidad surcoreana de Daejeon, al sur de Seúl, poco antes de las 11:00, hora local. Según la agencia local Yonhap, la explosión parece haber ocurrido durante unas labores de limpieza de explosivos. El incidente provocó un incendio en la fábrica, que los bomberos apagaron poco después de la 13:00.

Cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas tras una explosión en una planta aeroespacial en la República de Corea #RDC, informó la agencia Yonhap.



El estallido se registró en la planta de Hanwha Aerospace en la ciudad de Daejeon, a unos 150 kilómetros al sur de… pic.twitter.com/LSRnnLZrks — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 1, 2026

Bomberos trabajan en la fábrica de Hanwha Aerospace en Daejeon tras explosión. Foto: AFP.

En un comunicado recogido por la agencia surcoreana, la empresa expresó sus condolencias y aseguró que investigará lo ocurrido para asegurarse de que no vuelva a suceder.

"Hanwha Group determinará minuciosamente la causa del accidente y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que un incidente tan trágico no vuelva a ocurrir", detalló la firma.

Bomberos trabajan en la fábrica de Hanwha Aerospace en Daejeon tras explosión. Foto: AFP.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó desplegar todos los recursos necesarios para las labores de rescate y pidió una investigación exhaustiva del incidente, detalló por su parte la portavoz presidencial, Kang Yu-jung.

Según el periódico The Korea Herald, en la planta de Daejeon se registraron explosiones mortales relacionadas con propulsores de cohetes en 2018 y 2019.

Agencia EFE