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El País Mundo

Explosión en planta militar de Corea del Sur provocó al menos cinco muertos y dos quemados graves

El accidente ocurrió este lunes por la mañana en la fábrica de Hanwha Aerospace, durante tareas de limpieza de explosivos, y generó un incendio en el edificio.

El País
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01/06/2026, 12:56
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Explosión en fábrica de Hanwha Aerospace.
Explosión en fábrica de Hanwha Aerospace.
Foto: captura de pantalla de @daviddelapaz en X.

Una explosión en la fábrica de la empresa surcoreana de defensa Hanwha Aerospace terminó con un saldo de al menos cinco muertos y dos heridos con quemaduras severas, según informaron las autoridades a los medios locales.

El suceso tuvo lugar en la localidad surcoreana de Daejeon, al sur de Seúl, poco antes de las 11:00, hora local. Según la agencia local Yonhap, la explosión parece haber ocurrido durante unas labores de limpieza de explosivos. El incidente provocó un incendio en la fábrica, que los bomberos apagaron poco después de la 13:00.

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Bomberos trabajan en la fábrica de Hanwha Aerospace en Daejeon tras explosión.
Bomberos trabajan en la fábrica de Hanwha Aerospace en Daejeon tras explosión.
Foto: AFP.

En un comunicado recogido por la agencia surcoreana, la empresa expresó sus condolencias y aseguró que investigará lo ocurrido para asegurarse de que no vuelva a suceder.

"Hanwha Group determinará minuciosamente la causa del accidente y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que un incidente tan trágico no vuelva a ocurrir", detalló la firma.

Bomberos trabajan en la fábrica de Hanwha Aerospace en Daejeon tras explosión.
Bomberos trabajan en la fábrica de Hanwha Aerospace en Daejeon tras explosión.
Foto: AFP.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó desplegar todos los recursos necesarios para las labores de rescate y pidió una investigación exhaustiva del incidente, detalló por su parte la portavoz presidencial, Kang Yu-jung.

Según el periódico The Korea Herald, en la planta de Daejeon se registraron explosiones mortales relacionadas con propulsores de cohetes en 2018 y 2019.

Agencia EFE

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