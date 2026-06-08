Camioneta que transportaba fuegos artificiales se incendió en plena autopista de EE.UU. y desató explosiones

Una camioneta que transportaba fuegos artificiales se prendió fuego el pasado sábado durante su recorrido en una autopista en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. A causa del incidente, el tráfico fue detenido en el lugar, mientras que los bomberos intentaban apagar las llamas del vehículo a la vez que decenas de fuegos artificiales explotaban en varias direcciones.

Según informó el medio estadounidense WKRN, los servicios de emergencia estatales recibieron un aviso de un incendio en la autopista I-75 Norte, en el que estuvieron involucrados una camioneta y un remolque. Sobre las 19:30, la autopista se cerró mientras que los bomberos extinguían las llamas.

Posteriormente, la División de Control de Vehículos Comerciales del estado realizó una inspección al vehículo, la cual arrojó múltiples infracciones vinculadas al transporte de materiales peligrosos.

De acuerdo a la Patrulla de Carreteras de Tennessee, el vehículo no contaba con registro vigente para el manejo de materiales ni tampoco llevaba un letrero que identificara la carga peligrosa. Además, el conductor no poseía la autorización correspondiente para el traslado de materiales peligrosos.

“Este incidente pareció un espectáculo de fuegos artificiales, pero podría haber sido mucho peor”, declaró el coronel Matt Perry, comandante de la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP), en declaraciones recogidas por el citado medio.

“Las regulaciones sobre materiales peligrosos existen para proteger tanto al público como a los socorristas que acuden rápidamente al peligro cuando todos los demás se alejan. El trabajo que realiza nuestra División de Control de Vehículos Comerciales ayuda a identificar infracciones de seguridad y refuerza la importancia del cumplimiento de las leyes de transporte federales y estatales”, detalló.