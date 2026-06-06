Mirá la increíble despedida de Paraguay en la goleada a Nicaragua, que acabó con la lesión de Julio Enciso

Era una noche increíble para la selección de Paraguay: se despedía de su gente para emprender el viaje al Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, hubo un gran show de fuegos artificiales y goleó a Nicaragua por 4-0. Sin embargo, eso quedó un poco empañado con la lesión de Julio Enciso.

El equipo que dirige técnicamente el argentino Gustavo Alfaro se puso en ventaja apenas a los 17 minutos, cuando Alejandro Romero Gamarra transformó en gol un penal sancionado sobre Tony Sanabria.

¡QUÉ AMBIENTE! 🔥 🇵🇾

Así despidieron a la Selección de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco 🎆



La Albirroja derrotó 4-0 a Nicaragua y está lista para el debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos 🏆



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La ventaja creció en el minuto 41 gracias a un potente remate dentro del área de Miguel Almirón que dejó sin opciones al guardameta nicaragüense Adonis Pineda, que con su actuación evitó un marcador más abultado.

Pero los goles de la primera mitad quedaron opacados por la lesión de Enciso, conocido como 'La Joya' y la mayor esperanza de gol de Paraguay en la Copa del Mundo en suelo norteamericano. Las alarmas saltaron en el minuto 25 cuando el jugador del Racing de Estrasburgo de Francia abandonó el campo entre lágrimas y con evidentes gestos de dolor en su pierna derecha.

Julio Enciso sale lesionado en el partido entre Paraguay y Nicaragua. Foto: AFP.

En su lugar, Alfaro hizo ingresar al brasileño naturalizado Mauricio Magalhães Prado.

En el complemento, el seleccionador paraguayo hizo 10 cambios, algo que ya había adelantado antes del choque y que no estaba relacionado con precauciones adicionales tras la lesión de Enciso.

Y así, Matías Galarza anotó la tercera diana al aprovechar un remate en la fracción 61 y solo 5 minutos después el joven Alexandro Maidana puso cifras definitivas al rematar con fuerza dentro del área.

Gustavo Alfaro, director técnico de la selección de Paraguay. Foto: AFP.

El resultado y el funcionamiento del equipo dejaron satisfechos a los fanáticos y al propio Alfaro, que sin embargo acabó más preocupado por el estado de salud de 'La Joya'. La Albirroja debutará en la Copa del Mundo este 12 de junio ante Estados Unidos, uno de los anfitriones.

Una semana después, se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea, y el día 25 cerrará la fase de grupos ante Australia.

Con información de EFE.