A los 22 años falleció Bruno Bentancor, el exjugador de Peñarol que defendía a Deportivo Italiano

En las primeras horas del miércoles, Deportivo Italiano dio a conocer el fallecimiento de Bruno Bentancor a sus 22 años. El futbolista que había llegado al equipo que se desempeña en el fútbol amateur de AUF a comienzos de este año, murió por un paro cardiorrespiratorio.

El Bola llegó de las formativas de Fénix a Peñarol, equipo con quien debutó en 2023, con apenas 18 años. Desde aquel debut el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool, el Bola en el Mirasol disputó 14 partidos y en 2024 tuvo dos salidas a préstamo, a Everton de Chile y a Rentistas. Con el equipo de Viña del Mar anotó su único gol en el fútbol profesional, frente a Coquimbo Unido.

Tras la vuelta de las cesiones, el Carbonero cedió al jugador a Cerro, con quien luego de disputar cuatro partidos tuvo la chance de partir al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos. Su periplo por Medio Oriente duró un semestre y tras su retorno al país el Bola acordó su vinculación a Cerrito, pero no llegó a debutar con el club auriverde que decidió la rescisión de su contrato.

Bentancor terminó llegando a Deportivo Italiano con quien jugó cuatro partidos y anotó dos goles. En los últimos días había circulado la información que el jugador se había ido a probar a Deportivo Riestra de Argentina, pero fue rechazado, por lo que volvió a Uruguay donde tuvo el desenlace fatal.

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí nuestro jugador, Bruno Bentancor o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio, Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano QDEP (33) y como dirías vos primo Bola hay que ver", publicó el club de la Primera División Amateur a través de sus redes sociales, para despedir al jugador recientemente fallecido.

