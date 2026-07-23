Los dos jugadores que aceleran su recuperación en Peñarol, el que ya está para jugar y la lesión de Trindade

Mientras algunos nombres para reforzar el plantel de Peñarol ya salieron a la luz y otros no en medio de un mercado sin mucho movimiento, Diego Aguirre empieza a recibir buenas noticias que tienen que ver con la recuperación de jugadores que pueden llegar a ser más que importantes de cara al cierre de la temporada 2026.

Es que a las llegadas de Franco Romero (zaguero de 31 años), Leonel Jaime (atacante argentino de 20) y Thiago Espinosa (lateral izquierdo de 21), el club Carbonero concretó el regreso de Jonathan Rodríguez (delantero de 33 años) que en la mañana del martes se hizo presente en Los Aromos para firmar su contrato y ponerse a las órdenes del cuerpo técnico.

Paralelo a esto, en la Comisión de Pases y Contrataciones que integran consejeros del oficialismo y la oposición, se sigue en constantes negociaciones para la posible incorporación de un lateral derecho, un volante creativo y un extremo para la ofensiva.

El argentino Juan Barinaga es una posibilidad para el lateral derecho y Maximiliano Noble, atacante de Deportivo Maldonado, es un nombre que seduce en Peñarol para la posición de volante creativo aunque en ambos casos el tema económico juega su papel y por eso no hay avances.

El resto de los nombres permanecen bajo llave en la interna Mirasol y, teniendo en cuenta que el equipo solo tiene actividad local para esta segunda parte de la temporada, no hay nombres que rompan el mercado ya que por otra parte, Diego Aguirre está muy conforme con los jugadores que han llegado y sobre todo, con los que tiene y los que recuperó para el cierre de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Los casos de Eduardo Darias y Javier Cabrera son los más notorios pero hay otro que ultima su recuperación: Nahuel Herrera.

Nahuel Herrera en un entrenamiento de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Franco Patri / Prensa Peñarol.

El zaguero de 21 años que el 19 de marzo fue intervenido quirúrgicamente en Madrid tras sufrir una luxación de hombro, ya superó los cuatro meses de recuperación de una lesión que ni bien se conoció el diagnóstico le iba a llevar entre tres y cinco meses.

Como dato a destacar, el jugador nacido en Rosario, departamento de Colonia, hizo todos los pasos del proceso de forma correcta y sin complicaciones a pesar de que se trata de una zona muy complicada para el deportista como la del hombro.

Tanto fue avanzando la recuperación de Nahuel que a medida que fue superando las correspondientes etapas, desde lo físico y lo médico, comenzó a trabajar con pelota en las últimas semanas.

Y según pudo saber Ovación con fuentes del área deportiva del club, el defensor completó esta semana un movimiento con 60 minutos de fútbol con muy buenas señales de cara a su regreso.

“Todavía tiene que seguir fortaleciendo el hombro porque es una zona complicada, pero ya está avanzando la recuperación”, dijo una fuente del Consejo Directivo a Ovación consultada al respecto.

Nahuel Herrera en un entrenamiento de Peñarol en la Ciudad Deportiva. Foto: Peñarol.

Por otra parte, desde el área deportiva confiaron a Ovación que “Nahuel vuelve en cualquier momento porque está bastante bien”.

De todas maneras, en la interna del club entienden que no hay que apurar los plazos aunque no dejan de desconocer que todo está encaminado para un pronto regreso de un jugador que se había transformado en pieza clave para el equipo de Diego Aguirre.

En lo que va de la temporada 2026, Nahuel Herrera apenas sumó cuatro presencias entre Supercopa Uruguaya y Torneo Apertura con un total de 198 minutos en cancha.

Luego de haber comenzado el año con una contractura que le impidió estar presente en la mayoría de los amistosos, el defensor volvió para la Supercopa Uruguaya que el Carbonero le ganó por penales a Nacional el 1 de febrero y luego estuvo ausente en las dos primeras fechas del Torneo Apertura. Regresó en la tercera jornada frente a Deportivo Maldonado, estuvo en el clásico contra Nacional en el Gran Parque Central y en la quinta fecha, ante Danubio en el Estadio Campeón del Siglo, se volvió a lesionar el hombro y tras los estudios que se le realizaron, la sanidad del club, el jugador y su representante, definieron que lo mejor era pasar por el quirófano en España.

Ahora, a cuatro meses y cuatro días de esa operación, la vuelta de Nahuel Herrera está cada vez más cerca en lo que será otra muy buena noticia para Diego Aguirre.

Jonathan Rodríguez junto a Edgardo Lasalvia y colaboradores en Los Aromos en la vuelta del atacante a Peñarol. Foto: Carve Deportiva.

El Cabecita Rodríguez se sumó al plantel: "Está mejor de lo que esperábamos"

Y si de buenas noticias hablamos, Jonathan Rodríguez fue el protagonista de otra auspiciosa situación para el Carbonero. El atacante de 33 años firmó el martes su contrato y se sumó al plantel en Los Aromos, donde quedó a la orden del cuerpo técnico.

Cabe recordar que el floridense que rescindió su contrato con Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos para firmar con el Mirasol está en el tramo final de la recuperación de una complicada lesión en la rodilla que implicó una operación el 7 de julio de 2025.

El Cabecita decidió pasar por el quirófano para hacerse una cirugía de restauración de cartílago en la rodilla derecha, un procedimiento de alta complejidad que requiere tiempos prolongados y un abordaje progresivo para garantizar una recuperación completa y sostenible.

Lo cierto es que a más de un año de esa operación, el jugador se sumó al plantel Carbonero y ya trabajó muy bien durante sus primeras dos sesiones de entrenamientos.

“Está mejor de lo que pensábamos”, dijeron a Ovación desde el área deportiva del club agregando: “No es que va jugar mañana, pero esto indica que en breves puede llegar a estar a la orden de Diego”.

Jonathan Rodríguez concretó su regreso a Peñarol, se sumó al plantel con muchas ganas y ahora, solo falta esperar la vuelta a las canchas.

Jesús Trindade en Peñarol. Foto: Estefanía Leal

Una buena noticia y otra mala para Diego Aguirre en Los Aromos

En Peñarol continúa la semana de entrenamientos y sabiendo que este fin de semana el equipo no tendrá actividad oficial, Diego Aguirre apronta a sus jugadores para la última fecha del Torneo Intermedio.

La buena noticia para la Fiera es que Thiago Espinosa —se sumó el lunes al plantel— está pronto para jugar y la mala es que Jesús Trindade sufrió un desgarro de tercer grado y tendrá, como mínimo, un mes de recuperación.