Los entretelones del scouting de Peñarol con Leonel Jaime y el potrero y barrio que le vieron en River Plate

Recibe la pelota y encara. No tiene miedo. Gambetea, desborda y sus pases son precisos. Leonel Jaime le cambió la cara al ataque de Peñarol y en apenas 132 minutos en cancha no solo se puso al hincha el bolsillo sino que también se ganó su lugar en el equipo titular de Diego Aguirre.

El atacante de 20 años nacido en Tigre, Argentina, llegó a préstamo desde River Plate, club en el que aún no pudo explotar en el primer equipo pero en el que aún lo tienen como una de las joyas de la cantera.

¿Cómo llegó Peñarol a Leonel Jaime? ¿Qué llamó la atención? ¿Qué aspectos se analizaron para evaluar su contratación? La llegada del jugador a la institución Mirasol fue a través del scouting que está bajo la supervisión de Marcelo Rodríguez, Secretario Técnico.

“El departamento de scouting hace informes permanentes de la Reserva del fútbol argentino y cada vez se le da más importancia a esa categoría que al Nacional B”, contaron desde el club a Ovación, agregando: “También se hacen informes de otras ligas sudamericanas, México y MLS para observar posibilidades”.

En el caso concreto de Jaime, en Peñarol ponen el ojo en la Reserva de clubes como River Plate y Vélez Sarsfield ya que entienden que trabajan muy bien pero que además tienen varios jugadores que por diversos motivos no explotan en Primera o que no llegan y pueden ser reclutados. “También nos ha pasado que algunos jugadores que observamos a los seis meses estaban en el primer equipo”, confiaron desde el club.

Leonel Jaime en acción durante el partido que jugó con Peñarol frente a Boston River en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

Y si bien las contrataciones las define Diego Aguirre, desde la Secretaría Técnica hubo un pedido concreto para el técnico: “A Diego le dijeron que cuando esté tranquilo con los refuerzos, le dé una oportunidad al departamento de scouting para hacer una apuesta con un jugador de la Reserva de un equipo del fútbol argentino”.

Se hizo un análisis de los futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta en River Plate con tres escalas en las negociaciones: imposibles, difíciles y fáciles. Las primeras dos quedaron por el camino y se pasó a la tercera con las posibilidades reducidas a la Reserva.

En esa categoría, Peñarol analizó y mucho a Cristian Leonel Jaime, se puso en contacto con la Secretaría Técnica de River, se investigó acerca del entorno y la personalidad del jugador y las referencias fueron todas buenas. En el club argentino vieron con buenos ojos la chance de salida y todo se cerró con un préstamo por un año, sin costo y sin opción de compra.

“Las referencias en cuanto a personalidad fueron muy buenas. Es obvio que tiene que aprender cosas en lo táctico y técnico porque es un jugador de 20 años, pero no siente la presión porque viene de River y en parte eso ya lo demostró en estos minutos en Peñarol”, contaron desde el club.

Jonathan La Rosa en River Plate. Foto: Gentileza.

Técnica, barrio y mucho potrero: las cualidades de Leonel Jaime bajo la lupa de un entrenador

Jonathan La Rosa, cuñado de Marcelo Gallardo, cerró un mayo un ciclo de más de ocho años en la estructura de formativas de River Plate y conoce muy bien a Leonel Jaime. Hasta ese entonces se desempeñaba como Director de Metodología Infanto-Juvenil y tuvo contacto directo con el hoy jugador de Peñarol desde la Sexta División.

En charla con Ovación desde Italia, La Rosa recordó: “Yo lo había observado en varias oportunidades pero no jugaba y la madre vino a River a pedir el pase para llevárselo a otro equipo donde pudiera jugar porque en juveniles estaba en el equipo B y en el A el club tenía a Claudio Echeverry (fue transferido al Manchester City por 25 millones de euros en enero de 2024), así que imaginate".

Acerca de lo futbolístico, Jonathan La Rosa contó que sigue en contacto permanente con Leonel y analizó: “Lo dirigí en Sexta División y también lo tuve en la Reserva. Es atrevido con balón, con mucha técnica, mucho barrio, potrero y calle en su juego. No tiene miedo y creo que tomó una decisión más que acertada porque Peñarol es un club que lo puede potenciar porque tiene mucho recorrido por delante”.

“Creo que en Peñarol va a poder desarrollarse de la mejor manera. Viene de River, ya sabe lo que es jugar bajo presión en un grande y a eso no le va a escapar. Le gustan esas situaciones y responde con juego y fútbol”, cerró diciendo Jonathan La Rosa.