Jonathan Rodríguez firmó con Peñarol y estuvo en Los Aromos: la foto con la que lo recibió el Bomba Villar

Peñarol cerró una nueva alta para el segundo semestre de la temporada 2026 y luego de varias idas y vueltas se concretó el regreso al club de Jonathan Rodríguez, el atacante de 33 años que está en el tramo final de la recuperación de una complicada lesión de rodilla.

En la mañana de este martes y en Los Aromos, el futbolista nacido en Florida estampó la firma de su nuevo contrato con la institución Mirasol y luego se sumó al plantel que dirige Diego Aguirre que se apronta para la última fecha de la fase regular del Torneo Intermedio, certamen que se detuvo el fin de semana luego del paro que decretó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tras los graves incidentes que se dieron al finalizar el encuentro entre Rentistas y Cerrito por la Segunda División Profesional.

Y no fue un día más para el jugador que tras su paso por Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y luego de una complicada lesión de rodilla, regresó al club de sus amores. Tampoco fue una jornada más en Los Aromos.

Es que el intendente de la concentración de Peñarol, el histórico Jorge "Bomba" Villar —pieza clave en la obtención de la Copa Libertadores de 1987— lo recibió de una manera más que especial según contó el representante del Cabecita, el Chino Edgardo Lasalvia: "Estamos contentos y muy felices. Es un día muy especial, tanto para Jona como para su familia y para mí, porque respiramos Peñarol. Estoy convencido de que Jona la va a romper y va a ser la figura del equipo o va a andar ahí y vamos a salir campeones con él. Nos esperó el gran Bomba Villar en la entrada. Lo recibió y tenía una foto del 2014 cuando Jona estuvo por última vez en el club".

Jonathan Rodríguez haciendo su recuperación en Florida. Foto: Gentileza.

"Yo lo veo muy bien y lo va a tener que demostrar él. Tiene que jugar entre los delanteros y los volantes, ahí suelto, yéndose a la derecha o la izquierda. La velocidad y el gol están. Pero sobre todo los huevos y las ganas de vestir esta camiseta", agregó el empresario en diálogo con "#Minuto1" (Carve Deportiva).

Por otra parte, Marcelo Solomita, consejero de Peñarol que fue parte importante de las negociaciones con Jonathan Rodríguez y su representante, dijo a Ovación que el atacante de 33 años se sumó este martes al plantel de Diego Aguirre: "Hablará con el cuerpo técnico y va a empezar de a poco con gimnasio para luego sumarse al resto del grupo. Él ya venía entrenando por su cuenta también, no está en cero ni mucho menos".

Con la firma del contrato de Jonathan Rodríguez, al momento son cuatro las altas que el Carbonero tiene confirmadas ya que al floridense se le suma el arribo del zaguero Franco Romero, del atacante argentino Leonel Jaime y del lateral izquierdo Thiago Espinosa. Además, el club sigue trabajando en la llegada de un lateral derecho, un volante de creación y un extremo.