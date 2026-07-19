Paro en el fútbol uruguayo: tras incidentes en Rentistas-Cerrito, Mutual decretó "cese de actividades"

Disputada parcialmente la sexta fecha del Torneo Intermedio de Primera División y la fecha 11 de la Fase Regular de la Segunda División, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesional anunció, por intermedio de un comunicado, "decretar el cese de actividades" y por ende un paro en el fútbol uruguayo.

La medida se tomó luego de los incidentes ocurridos en el partido entre Rentistas y Cerrito que se jugó en la tarde del sábado en el complejo del Bicho Colorado donde resaltó la "lesión de gravedad a un compañero", según indica el documento compartido en las redes sociales.

"Como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputados entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad en un compañero", indica el comunicado para expresar el motivo del paro.

Según se manifiesta en el comunicado, el paro será "hasta tanto existan garantías efectivas que nos permita desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad".

En la tarde de este sábado, Rentistas y Cerrito disputaron una nueva edición del clásico que terminó en empate sin goles, pero con polémica por un gol anulado que, a entender del Bicho Colorado, fue mal sancionado. El clima, a partir de ahí, quedó caldeado y al término del encuentro se registraron incidentes que incluso denunció el equipo local.

El parabrisas del ómnibus de Rentistas quedó completamente astillado tras recibir el impacto de una piedra, mientras que varios automóviles estacionados en la zona también sufrieron la rotura de vidrios. Los disturbios obligaron a la intervención policial para intentar controlar la situación.

Sin embargo, horas después del encuentro, Rentistas emitió un duro comunicado oficial en el que anunció que llevará el caso a la Justicia y cuestionó tanto el arbitraje como el accionar del operativo de seguridad.

En primer lugar, la institución informó que presentará una denuncia formal contra el cuerpo arbitral encabezado por Bruno Sacarelo y su asistente Daniel Rodríguez. En el comunicado, el club sostiene que el arbitraje fue "manifiestamente tendencioso y parcial" y asegura que su desempeño "perjudicó deliberadamente" a Rentistas e influyó de forma directa en el desarrollo del partido.

Pero las denuncias del Bicho Colorado no quedaron ahí. Rentistas también anunció que iniciará acciones penales y administrativas contra los responsables del operativo policial al denunciar que el futbolista Jean Martínez fue agredido físicamente por efectivos cuando intentaba acercarse a su familia tras el partido. El club sostiene que el jugador sufrió lesiones como consecuencia de ese accionar, al que calificó como "desmedido" e "injustificado".

En el cierre del comunicado, Rentistas condenó "enérgicamente cualquier acto de violencia y atropello" contra sus profesionales y aseguró que llegará "hasta las últimas consecuencias" para defender la integridad de sus futbolistas y los intereses de la institución.

De esta forma, no se disputarán los partidos entre Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing, Montevideo City Torque-Danubio y Defensor Sporting-Liverpool en Primera División, mientras que en Segunda División no se llevarán a cabo Tacuarembó-Plaza Colonia, Fénix-Atenas, Miramar Misiones-La Luz y Colón-Paysandú.