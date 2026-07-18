Tras victoria de Peñarol y caída de Deportivo Maldonado, así quedaron las tablas del Intermedio, Anual y Descenso

Si bien Peñarol no exhibió un buen rendimiento futbolístico, consiguió lo más importante que tiene este deporte: el resultado. Se adjudicó la victoria ante Boston River por 3-0 y eso, sumado a la caída de Deportivo Maldonado a primera hora, le sirvió para llegar a la cima de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Al elenco que dirige técnicamente Diego Aguirre le costó poder hilvanar peligro en el arco de Bruno Antúnez, aunque lo mejor se vio de la mano del argentino Leonel Jaime. El extremo de 19 años estuvo picante y siempre provocó peligro cada vez que entró en contacto con la pelota.

La apertura fue por obra de una acción que Boston River protestó por una supuesta infracción de Matías Arezo sobre Juan Manuel Acosta, pero Javier Burgos desestimó y Eduardo Darias, de cabeza, estampó el 1-0.

En el segundo tiempo llegó el tanto que sentenció el encuentro y fue por medio de un tiro libre de la figura del Manya en el Campeón del Siglo, Jaime, para que Martín González se llevara puesta la pelota y anotara en contra el 2-0.

El festejo de Lucas Hernández, Leonel Jaime y Lucas Ferreira tras el gol de Peñarol ante Boston River. Foto: Leonardo Mainé.

Ya en el ocaso del juego en el Campeón del Siglo, Ignacio Alegre levantó un buen centro de primera para que el zaguero Franco Romero, quien arribó al club en el último mercado de pases, definiera de gran forma para cerrar la victoria Carbonera.

Eso le permitió al equipo Mirasol asegurarse cerrar la sexta fecha del Torneo Intermedio en lo más alto de la Serie A con 13 unidades y alcanzar al líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado, con 40 puntos.

La gran sorpresa de Deportivo Maldonado en el Paladino

Guillermo López ante la marca de Ayrton Cougo. Foto: @maldosad.

Gran parte de este logro se cimentó a primera hora, ya que Deportivo Maldonado sufrió un duro revés al caer 1-0 ante Progreso en el Parque Paladino. El único tanto del juego lo hizo Agustín Ocampo en el minuto 10 gracias a un penal que lo debió ejecutar dos veces.

En la primera oportunidad el número 10 lo tiró y fue gol, pero le pegó con las dos piernas al balón. Por lo que intervino el VAR y Esteban Ostojich cobró que se debía volver a tirar. Nuevamente tomó la responsabilidad Ocampo y no lo falló para marcar el gol de la victoria para el elenco de Tabaré Silva.

Progreso cortó una racha de dos derrotas en fila, lo que le da un poco de oxigeno en su luchar por intentar zafar del descenso a la Segunda División Profesional.

La Tabla Anual 2026

La tabla de la Serie A del Torneo Intermedio

La tabla de la Serie B del Torneo Intermedio

La tabla del descenso

Así continúa la sexta fecha del Torneo Intermedio

Domingo 19 de julio

Central Español vs. Cerro Largo

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: Marcelo García

VAR: Andrés Cunha

Cerro vs. Racing

Hora: 13:00

Estadio: Tróccoli

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Pablo Llarena y Julián Pérez

Cuarto árbitro: Kevin Fontes

VAR: Daniel Rodríguez

Lunes 20 de julio

Montevideo City Torque vs. Danubio

Hora: 17:00

Estadio: Charrúa

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Carlos Barreiro y Carlos Roca

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

VAR: Jonathan Fuentes

Defensor Sporting vs. Liverpool

Hora: 20:00

Estadio: Franzini

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Nicolás Tarán y Federico Piccardo

Cuarto árbitro: Anahí Fernández

VAR: Daniel Fedorczuk