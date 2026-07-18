Tras victoria de Peñarol y caída de Deportivo Maldonado, así quedaron las tablas del Intermedio, Anual y Descenso
Con el triunfo 3-0 ante Boston River, el equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre alcanzó al elenco fernandino en lo más alto de la acumulada de la Liga AUF Uruguaya 2026.
Si bien Peñarol no exhibió un buen rendimiento futbolístico, consiguió lo más importante que tiene este deporte: el resultado. Se adjudicó la victoria ante Boston River por 3-0 y eso, sumado a la caída de Deportivo Maldonado a primera hora, le sirvió para llegar a la cima de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.
Al elenco que dirige técnicamente Diego Aguirre le costó poder hilvanar peligro en el arco de Bruno Antúnez, aunque lo mejor se vio de la mano del argentino Leonel Jaime. El extremo de 19 años estuvo picante y siempre provocó peligro cada vez que entró en contacto con la pelota.
La apertura fue por obra de una acción que Boston River protestó por una supuesta infracción de Matías Arezo sobre Juan Manuel Acosta, pero Javier Burgos desestimó y Eduardo Darias, de cabeza, estampó el 1-0.
En el segundo tiempo llegó el tanto que sentenció el encuentro y fue por medio de un tiro libre de la figura del Manya en el Campeón del Siglo, Jaime, para que Martín González se llevara puesta la pelota y anotara en contra el 2-0.
Ya en el ocaso del juego en el Campeón del Siglo, Ignacio Alegre levantó un buen centro de primera para que el zaguero Franco Romero, quien arribó al club en el último mercado de pases, definiera de gran forma para cerrar la victoria Carbonera.
Eso le permitió al equipo Mirasol asegurarse cerrar la sexta fecha del Torneo Intermedio en lo más alto de la Serie A con 13 unidades y alcanzar al líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado, con 40 puntos.
La gran sorpresa de Deportivo Maldonado en el Paladino
Gran parte de este logro se cimentó a primera hora, ya que Deportivo Maldonado sufrió un duro revés al caer 1-0 ante Progreso en el Parque Paladino. El único tanto del juego lo hizo Agustín Ocampo en el minuto 10 gracias a un penal que lo debió ejecutar dos veces.
En la primera oportunidad el número 10 lo tiró y fue gol, pero le pegó con las dos piernas al balón. Por lo que intervino el VAR y Esteban Ostojich cobró que se debía volver a tirar. Nuevamente tomó la responsabilidad Ocampo y no lo falló para marcar el gol de la victoria para el elenco de Tabaré Silva.
Progreso cortó una racha de dos derrotas en fila, lo que le da un poco de oxigeno en su luchar por intentar zafar del descenso a la Segunda División Profesional.
La Tabla Anual 2026
La tabla de la Serie A del Torneo Intermedio
La tabla de la Serie B del Torneo Intermedio
La tabla del descenso
Así continúa la sexta fecha del Torneo Intermedio
Domingo 19 de julio
Central Español vs. Cerro Largo
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera
Cuarto árbitro: Marcelo García
VAR: Andrés Cunha
Cerro vs. Racing
Hora: 13:00
Estadio: Tróccoli
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Pablo Llarena y Julián Pérez
Cuarto árbitro: Kevin Fontes
VAR: Daniel Rodríguez
Lunes 20 de julio
Montevideo City Torque vs. Danubio
Hora: 17:00
Estadio: Charrúa
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Carlos Barreiro y Carlos Roca
Cuarto árbitro: Marcio Sierra
VAR: Jonathan Fuentes
Defensor Sporting vs. Liverpool
Hora: 20:00
Estadio: Franzini
Árbitro: Mathías De Armas
Asistentes: Nicolás Tarán y Federico Piccardo
Cuarto árbitro: Anahí Fernández
VAR: Daniel Fedorczuk
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