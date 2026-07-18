El penal a favor de Progreso y el motivo por el que se tiró dos veces para el enojo de Deportivo Maldonado

A priori era un partido entre dos equipos que estaban con realidades muy dispares. Por un lado Progreso urgido de puntos para soñar con poder zafar del descenso a la Segunda División Profesional, mientras que por el otro estaba Deportivo Maldonado que lidera la Tabla Anual. Sin embargo, el Gaucho del Pantanoso sorprendió con una acción polémica que desató el enojo del equipo visitante por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El conjunto de Tabaré Silva salió al Parque Paladino con la idea de proponer, ser ofensivo y marcar las condiciones del juego. No le quedaba otra por las necesidades que arrastra de sumar unidades para intentar salir de la zona de descenso.

Eso lo llevó a estar más cerca del área de Deportivo Maldonado y en una de esas subidas se dio una situación que despertó polémica en La Teja. Y todo se originó tras un pelotazo largo para que Nahuel López le ganara la espalda a su marcador Juan Martín Ginzo por la banda izquierda.

López le pegó a la pelota y Ginzo, en su intento de anticiparlo, le dio al atacante del conjunto locatario. Por esto, el árbitro Esteban Ostojich pitó la pena máxima y a partir de aquí el entrenador de Deportivo Maldonado, el argentino Gabriel di Noia, mostró su enojo.

El que tomó la responsabilidad fue Agustín Ocampo, quien lo ejecutó y la pelota terminó adentro del arco de Diego Segovia. Sin embargo, a instancias del VAR, se decidió que se pateara de nuevo porque el futbolista de Progreso le había pegado al balón con las dos piernas.

Nuevamente Ocampo se hizo cargo de la pena máxima y no falló. Solo que para la segunda vez el número 10 cambió la dirección del tiro, pero el resultado fue el mismo: el 1-0 a favor del equipo que dirige técnicamente Tabaré Silva.

Deportivo Maldonado, por su parte, protestó porque entendían que no se debía ejecutar de nuevo la pena máxima por el golpe con la dos piernas de Ocampo, sino que sostenían que debía haber sido saque de arco o tiro libre indirecto a favor de ellos.