Progreso 1-0 Deportivo Maldonado en vivo por el Torneo Intermedio: Agustín Ocampo, de penal, abre el marcador

Progreso recibe a Deportivo Maldonado en el Abraham Paladino, desde la hora 12:30, por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026. Son dos equipos que tienen realidades dispares: el Gaucho pelea por no descender, mientras que el fernandino es el líder de la Tabla Anual.

Primer tiempo

El partido comenzó con polémica en el Parque Paladino. Porque tras un pelotazo largo, Nahuel López le ganó la espalda a Juan Martín Ginzo, tocó el balón el jugador del Gaucho del Pantanoso y el defensor del conjunto fernandino lo golpeó. Por esto, el árbitro Esteban Ostojich pitó la pena máxima.

El que tomó la responsabilidad fue Agustín Ocampo, quien lo ejecutó y la pelota terminó adentro del arco. Sin embargo, a instancias del VAR, se decidió que se pateara de nuevo porque el futbolista de Progreso le había pegado al balón con las dos piernas.

Nuevamente Ocampo se hizo cargo de la pena máxima y no falló. Solo que para la segunda vez cambió la dirección del tiro, pero el resultado fue el mismo: el 1-0 a favor del equipo que dirige técnicamente Tabaré Silva.

Progreso 1-0 Deportivo Maldonado

Hora: 12:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Cancha: Parque Paladino.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Gustavo Márquez Lisboa.

VAR: Yimmy Álvarez y Santiago Fernández.

Progreso: Agustín Requena; Emiliano Álvarez, Mauro Martín, Gastón Silva, Ayrton Cougo; Facundo de León, Ramiro Cristobal, Agustín Pinheiro, Agustín Ocampo; Nahuel López, Matteo Copelotti. DT: Tabaré Silva.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Sebastián Tormo; Santiago Cartagena, Maximiliano González, Maximiliano Noble, Santiago Ramírez; Gonzalo Larrazabal, Renato César. DT: Gabriel di Noia.

Goles: 10' Agustín Ocampo (P).