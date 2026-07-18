El duro debut de Gio González y Arambarri en River al quedar eliminado de Copa Argentina: “Un papelón nuestro”

“Tenemos que ser realistas, lo de hoy fue papelón de parte nuestra”, así comenzó la conferencia de prensa Eduardo Coudet después de la dura eliminación de River Plate en la Copa Argentina al caer 3-1 con Aldosivi de Mar del Plata en Salta. Además, se dieron los debuts oficiales de los uruguayos Giovanni González y Mauro Arambarri, quienes arribaron al club en este último mercado de pases.

El exjugador de Peñarol disputó los 90 minutos del encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, mientras que el futbolista surgido de las divisiones formativas de Defensor Sporting ingresó en el minuto 39 de la primera parte para sustituir al juvenil Juan Cruz Meza.

Ya en el minuto 12 golpeó el equipo que es dirigido por Israel Damonte, exjugador de Nacional y exdirector técnico de Boston River. Tras una pelota que nunca pudo despejar la defensa Millonaria, apareció Tomás Fernández para estampar el 1-0.

El Tiburón de Mar del Plata no se quedó con eso y fue por más, ya que Federico Laurelli se avanzó por derecha, sacó un pase al corazón del área de River Plate y Nicolás Cordero decretó el 2-0 en un estadio que quedó enmudecido.

En el inicio del complemento el elenco de Damonte volvió a golpear al Millonario. Martín García pisó el área, disparó y el golero Santiago Beltrán respondió de buena manera. Pero el rebote lo cabeceó Laurelli y justo Fernández desvío la pelota para el 3-0. Bombazo en Salta, el Tiburón goleaba al equipo de los uruguayos González y Arambarri.

Cuando tan solo restaban tres minutos para el final, Lautaro Pereyra disparó de media distancia, el esférico impactó en el colombiano Rafael Santos Borré para que terminara adentro del arco de Aldosivi y fuera el descuento de River Plate.

Cabe recordar que Matías Viña, que jugó con la selección de Uruguay el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, quedó afuera de la lista de convocados para viajar a Salta de cara a este duelo ante Aldosivi de Mar del Plata.

La palabra de Coudet

Eduardo Coudet, director técnico de River Plate. Foto: @Copa_Argentina.

Al finalizar el encuentro en Salta, el director técnico Eduardo Coudet fue autocrítico con el desempeño de su equipo tras la dura caída 3-1 contra Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. “En el fútbol argentino podés perder con cualquiera. Pero siento que el equipo no transmitió lo que tiene transmitir dentro del campo de juego. No me gustó nada”, sostuvo el entrenador del conjunto Millonario.