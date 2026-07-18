Peñarol vs. Boston River por el Torneo Intermedio: hora y dónde ver al Mirasol por un triunfo clave por la Anual

Hace seis días atrás, Peñarol volvía a jugar de forma oficial tras el parate por el Mundial 2026. Y la imagen no fue la mejor: empató 1-1 ante Racing en el Estadio Centenario.

Se pareció al Peñarol del primer semestre —que quedó eliminado de toda actividad internacional y estuvo lejos de la discusión del Torneo Apertura— el que se vio ante la Escuelita de Sayago.

“Vamos a ver en unos partidos cuando el equipo tenga más minutos y más ritmo de juego para ver si mostramos una mejora. Estamos trabajando mucho para que eso pase. Hoy fue recién el comienzo, nos costó mucho el primer tiempo, después emparejamos y mostramos alguna condición más para generar el empate y Racing también hizo un buen partido”, reconoció el director técnico Diego Aguirre tras el empate con el Cervecero.

Ante el vigente campeón del Torneo Apertura, se dieron los debuts de las únicas dos altas que firmó el club Carbonero: el zaguero Franco Romero y el argentino Leonel Jaime, que llegó a préstamo desde River Plate de Argentina.

Estaban da Silva y Leonel Jaime disputan la pelota en el partido entre Racing y Peñarol por el Torneo Intermedio 2026. Foto: Estefanía Leal

El extremo de 19 años mostró aspectos interesantes, fue atrevido, se animó con la pelota e incluso intentó gambetear cuando el equipo no funcionaba y perdía ante Racing, que en el primer tiempo había jugado mucho mejor que el elenco aurinegro.

“Jaime mostró que es atrevido, que tiene la pelota, que encara. Mostró personalidad y ojalá que pueda seguir creciendo”, manifestó el entrenador de Peñarol.

El Mirasol sabe que debe cambiar la página y exhibir otra cara para el duelo que tendrá hoy contra Boston River en el Campeón del Siglo, desde la hora 16:00, por la sexta fecha de la Serie A del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Más allá de la necesidad de pelear el segundo certamen de la temporada y de mejorar la pobre expresión futbolística, el equipo que conduce técnicamente Aguirre necesita ganar para sumar unidades en su lucha por la Tabla Anual.

Tras el empate de Deportivo Maldonado en la jornada anterior, Peñarol no pudo sacar rédito de ello para acercarse al conjunto fernandino que es el líder de la acumulada.

El elenco que dirige el argentino Gabriel Di Noia los mira a todos desde arriba en la Anual con 40 puntos, segundo se ubica Racing con 38 unidades y tercero está Peñarol con 37. Por eso, el Mirasol está obligado a ganar para no perder pisada en la pelea por la Tabla Anual, algo que es fundamental a la hora de definir el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Aguirre tuvo una buena y fue la vuelta de Matías Arezo. Tenía tres partidos de suspensión, pero al no contar con antecedentes cumplió los dos primeros y quedó disponible para el tercero. Uno que no estará es Eric Remedi, que debe cumplir su sanción.

El elenco Mirasol querrá volver a la victoria en el Campeón del Siglo después de tres partidos: empató 1-1 con Corinthians y perdió 1-0 ante Santa Fe por la Copa Libertadores y cayó 1-0 ante Central Español por la tercera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio. ¿La última victoria en su feudo? El 16 de mayo ante Liverpool por 2-1 por la primera fecha del Torneo Intermedio.

La caída de Boston River

Boston River no llega al CDS en su mejor momento de la temporada: acumula una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria con tres derrotas y dos empates.

De esta manera, el entrenador Ignacio Ithurralde prepara a su equipo para poder dar la gran sorpresa en el escenario carbonero y llevarse algo en su lucha por soñar con acceder a los puestos clasificatorios a copas internacionales.

En las últimas horas, el conjunto Sastre logró cerrar la alta de Facundo Saravia para que se junte con su hermano, Rodrigo —quien supo defender la camiseta de Peñarol—.

Con este panorama, el Manya está obligadísimo a ganar y mejorar su juego.

Peñarol vs. Boston River

Hora: 16:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Campeón del Siglo.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Andrés Nievas y Marcos Rosamen.

VAR: Antonio García y Richard Trinidad.

Peñarol: Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Lucas Hernández; Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Agustín Aguirre, Freddy Martínez; Leandro Suhr, Rodrigo Saravia, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Francisco Bonfiglio, Felipe Avenatti. DT: Ignacio Ithurralde.