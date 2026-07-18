Leandro Umpiérrez, a un paso de irse de Peñarol: cuál será su destino y el monto que le ingresa al Mirasol

El mercado de pases en Peñarol aún está muy activo. El técnico Diego Aguirre e integrantes del Consejo Directivo trabajan para reforzar al plantel en la recta final de la temporada donde tendrá las últimas fechas del Torneo Intermedio, el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay.

También está el hecho de las salidas y hay una que está encaminada: la de Leandro Umpiérrez. Desde que comenzó el mercado, Peñarol tuvo al futbolista de 22 años como una de las piezas con las que podía hacer caja. Algo que precisa el club aurinegro.

Bajo ese punto, el Mirasol tendría todo acordado para que el polifuncional de 22 años se vaya de la institución al fútbol del Medio Oriente.

El conjunto Carbonero había pedido que como mínimo le ingresara 3.5 millones de dólares por el pase del oriundo de San José de Mayo.

Solo restan algunos detalles para que el jugador que disputó 24 encuentros en esta temporada con la camiseta de Peñarol deje el equipo para tener su primera experiencia en el exterior.

Para marcar la polifuncionalidad de Umpiérrez en esta temporada: jugó nueve como extremo izquierdo, siete como extremo derecho, seis como mediocentro ofensivo, uno como interior derecho y otro como mediocentro. Además, anotó tres goles, brindó tres asistencias y recibió cuatro amarillas.

Otro punto que da cuenta de que su salida está al caer es que hace unos días contrajo matrimonio. Eso facilitaría los trámites para poder irse con su pareja a vivir al exterior.

La alta que busca cerrar Peñarol

Maximiliano Noble celebra el gol que marcó en el partido entre Deportivo Maldonado y Cerro Largo. Foto: @maldosad.

La negociación que lleva adelante Peñarol es la de Maximiliano Noble. El mediapunta de 28 años negocia con Deportivo Maldonado para que lo dejen salir y así poder enrolarse en el equipo de Diego Aguirre.