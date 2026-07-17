“Hola chico”: la vuelta de Darwin Núñez al Al-Hilal tras su participación en el Mundial 2026 con Uruguay

Después de lo que fue su participación en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos con la selección de Uruguay, Darwin Núñez se sumó a la pretemporada del Al-Hilal para comenzar con los trabajos de cara a la campaña 2026-2027.

“Hola chicos”, dijo el uruguayo de 27 años en inglés al bajarse del vehículo que lo llevaba a la concentración del conjunto saudí con una matera. Luego ingresó al hotel en el que va a quedarse para cerrar el video que subió Al-Hilal a sus redes sociales.

El exjugador del Almería de España, Benfica de Portugal y del Liverpool de Inglaterra puso primera en su preparación para lo que será la temporada 2026-2027 con el club saudí, que buscará poder pelear todo lo que juegue.

Núñez arribó al fútbol saudí el pasado 8 de agosto tras concretarse su venta desde los Reds ingleses al Al-Hilal. En su primera campaña con el club de Arabia Saudita jugó un total de 24 encuentros, convirtió nueve goles, brindó cinco asistencias y recibió dos amarillas.

El Mundial 2026 de Darwin Núñez con la selección de Uruguay

Darwin Núñez durante el partido de Uruguay contra Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: EFE

El delantero artíguense viene de defender a la Celeste en la Copa del Mundo 2026, donde quedó eliminada en la fase de grupos y en la que el atacante disputó 155 minutos entre los tres partidos por el Grupo H y no convirtió goles.

Núñez jugó los primeros 45 en el empate 1-1 ante Arabia Saudia, los últimos 20 minutos en el 2-2 contra Cabo Verde —ambos en el Hard Rock Stadium— y luego disputó todo el encuentro en la caída 1-0 frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México.

El futbolista surgido de las divisiones formativas de Peñarol no llegó de la mejor forma al máximo certamen de selecciones que organiza FIFA, porque previo a esa competencia su último partido se había dado el pasado 16 de febrero.

Se trató por la Champions League de Asia donde Al-Hilal doblegó a Al-Wahda por 2-1 con un doblete del oriundo de Artigas. Esto se debió porque al delantero uruguayo lo sacaron de la lista de los futbolistas que podían disputar la Saudí Pro, ya que el Al-Hilal cerró la contratación del francés Karim Benzema.

Por ese motivo Núñez quedó relegado solo a la actividad internacional de su equipo, que para peor el 13 de abril sucumbió 7-5 en la tanda de los penales frente a Al-Sadd SC y eso llevó a que se despidiera en los octavos de final de la Champions League de Asia.