“Días inolvidables”: las vacaciones de Diego Forlán previo a su posible arribo como DT de la Sub 20 de Uruguay
Cachavacha tiene todo encaminado para dirigir a la Celeste juvenil y, además, para hacerse cargo de los amistosos que tiene la mayor en lo que resta del 2026.
Diego Forlán aprovechó estos días para descansar y desconectarse un poco de sus responsabilidades. Tal es así que el exjugador de la selección uruguaya estuvo de vacaciones en República Dominicana con su familia y amigos.
Cachavacha llevó a cabo un posteo en sus redes donde mostró cómo pasó en tierras dominicanas junto a sus hijos y esposa, Paz Cardozo. “Muchas gracias @dreamsdominicus por estos días inolvidables en Bayahibe, República Dominicana”, detalló y añadió: “Gracias por la atención, la calidez y por hacernos sentir como en casa”.
De esta manera, la familia Forlán contó con unos días de relax por el caribe para luego sumergirse de lleno en sus responsabilidades y trabajos. Esto último podría ser al mando de la selección uruguaya Sub 20.
Las negociaciones para el arribo de Diego Forlán
"Es un valor que no te podés dar el lujo de desperdiciar”, le dijeron a Ovación desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el día después que el propio presidente de la misma, Ignacio Alonso, anunciaba que Diego Forlán era el candidato principal a dirigir la Sub 20 y también los amistosos de la mayor.
Desde ese momento, la repercusión que generó el regreso de Cachavacha a la Celeste fue grande tanto en Uruguay, como en el continente y en el mundo, teniendo en cuenta la trascendencia que tuvo como jugador y lo que significaría —al menos de forma interina— ser el primero en dirigir a la Celeste luego del pasaje de Marcelo Bielsa.
“La reunión que se tuvo con él fue muy positiva”, manifestaron fuentes de la AUF dando a conocer que lo que resta es un nuevo encuentro donde se pondrá encima de la mesa el contrato a futuro, teniendo en cuenta también cómo se desarrollará su trabajo con la selección mayor. Es por eso que el nuevo diálogo será con Ignacio Alonso y de hecho se espera que se dé en Estados Unidos porque allí está Diego Forlán y hacia allí se dirigirá el presidente de la AUF en el marco de la final del Mundial 2026 del próximo domingo.
Previo al choque entre España y Argentina en el MetLife Stadium en New York, a partir de la hora 16:00, se daría ese posible encuentro entre Alonso y el exjugador de Villarreal y Atlético de Madrid para poder cerrar el acuerdo.
De estampar la firma, Forlán asumiría como el entrenador de la selección uruguaya Sub 20 y dirigiría los amistosos que tendrá la mayor en lo que resta del año.
Respecto a lo que será el cuerpo técnico de Diego Forlán, en las últimas horas sonaron con fuerza dos nombres para poder pasar a trabajar a la estructura de la Sub 20 como son el de Diego Jaume y Santiago Espasandín, quienes están en las juveniles de Boston River y Nacional, respectivamente, más allá de que “hay otros más en carpeta”. Eso sí, desde la AUF informaron que llegará solo uno porque el Ruso Pérez seguirá en el cuerpo técnico.
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