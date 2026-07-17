“Días inolvidables”: las vacaciones de Diego Forlán previo a su posible arribo como DT de la Sub 20 de Uruguay

Diego Forlán aprovechó estos días para descansar y desconectarse un poco de sus responsabilidades. Tal es así que el exjugador de la selección uruguaya estuvo de vacaciones en República Dominicana con su familia y amigos.

Cachavacha llevó a cabo un posteo en sus redes donde mostró cómo pasó en tierras dominicanas junto a sus hijos y esposa, Paz Cardozo. “Muchas gracias @dreamsdominicus por estos días inolvidables en Bayahibe, República Dominicana”, detalló y añadió: “Gracias por la atención, la calidez y por hacernos sentir como en casa”.

De esta manera, la familia Forlán contó con unos días de relax por el caribe para luego sumergirse de lleno en sus responsabilidades y trabajos. Esto último podría ser al mando de la selección uruguaya Sub 20.

Las negociaciones para el arribo de Diego Forlán

Diego Forlán durante el sorteo del Mundial 2026. Foto: @DiegoForlan7

"Es un valor que no te podés dar el lujo de desperdiciar”, le dijeron a Ovación desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el día después que el propio presidente de la misma, Ignacio Alonso, anunciaba que Diego Forlán era el candidato principal a dirigir la Sub 20 y también los amistosos de la mayor.

Desde ese momento, la repercusión que generó el regreso de Cachavacha a la Celeste fue grande tanto en Uruguay, como en el continente y en el mundo, teniendo en cuenta la trascendencia que tuvo como jugador y lo que significaría —al menos de forma interina— ser el primero en dirigir a la Celeste luego del pasaje de Marcelo Bielsa.

“La reunión que se tuvo con él fue muy positiva”, manifestaron fuentes de la AUF dando a conocer que lo que resta es un nuevo encuentro donde se pondrá encima de la mesa el contrato a futuro, teniendo en cuenta también cómo se desarrollará su trabajo con la selección mayor. Es por eso que el nuevo diálogo será con Ignacio Alonso y de hecho se espera que se dé en Estados Unidos porque allí está Diego Forlán y hacia allí se dirigirá el presidente de la AUF en el marco de la final del Mundial 2026 del próximo domingo.

Previo al choque entre España y Argentina en el MetLife Stadium en New York, a partir de la hora 16:00, se daría ese posible encuentro entre Alonso y el exjugador de Villarreal y Atlético de Madrid para poder cerrar el acuerdo.

De estampar la firma, Forlán asumiría como el entrenador de la selección uruguaya Sub 20 y dirigiría los amistosos que tendrá la mayor en lo que resta del año.

Respecto a lo que será el cuerpo técnico de Diego Forlán, en las últimas horas sonaron con fuerza dos nombres para poder pasar a trabajar a la estructura de la Sub 20 como son el de Diego Jaume y Santiago Espasandín, quienes están en las juveniles de Boston River y Nacional, respectivamente, más allá de que “hay otros más en carpeta”. Eso sí, desde la AUF informaron que llegará solo uno porque el Ruso Pérez seguirá en el cuerpo técnico.