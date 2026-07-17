La inesperada respuesta de Emiliano Brancciari cuando le pidieron elegir entre Uruguay y Argentina

La final del Mundial 2026 mantiene en vilo a futboleros de ambos lados del Río de la Plata. Aunque Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos, el interés por el torneo no disminuyó y la histórica remontada de Argentina frente a Inglaterra volvió a encender la pasión por el deporte. En ese contexto, Emiliano Brancciari pasó por Fuera de juego (Carve Deportiva) para hablar del partido, de su vínculo con las dos orillas y de cómo "Cielo de un solo color" terminó convirtiéndose en un himno de la selección uruguaya.

El líder de No Te Va Gustar contó que siguió la semifinal desde Uruguay junto a su hijo Santino, que alentaba por Argentina "por él". "Fue muy emocionante. Hacía mucho que no sentía lo que ocurrió ayer", resumió.

Para Brancciari, el encuentro tuvo una carga especial por el contexto histórico. Recordó que en 1986, cuando Diego Maradona eliminó a Inglaterra con la recordada "Mano de Dios", él tenía nueve años y todavía vivía en Buenos Aires. "Se volvió a vivir esa rivalidad que sobrepasa el fútbol. Lo bueno fue que jugaron con eso en la cabeza, pero sin que se les saliera la cadena", analizó.

Tras comentar algunos aspectos tácticos del triunfo argentino, adelantó que volverá a ver la final junto a su hijo, tal como hicieron durante Qatar 2022.

Uno de los momentos más personales de la charla llegó cuando recordó el debut de Uruguay frente a Arabia Saudita y el instante en que miles de hinchas cantaron "Cielo de un solo color" en la tribuna.

"Es un momento inolvidable. Una canción que nació de un momento íntimo llegó a esa exposición y entró en el corazón de los uruguayos. Tener a toda la gente y a mi hijo al lado cantándola... se me caían las lágrimas", confesó.

El músico aseguró que todavía le sorprende el camino que recorrió la canción, porque no nació con un fin futbolero.

"Fue escrita después de la crisis de 2002. Es una canción de amor al país y a los que se iban a vivir a otros lados, de esa conexión entre los que se iban y los que quedaban. Fueron los jugadores los que se la adueñaron primero, en 2010, y después la gente. Que pase eso con una canción es lo más lindo que te puede pasar como compositor, que suceda de manera orgánica", reflexionó.

La pregunta que lo puso contra las cuerdas

Emiliano Brancciari alentando a la selección argentina durante el Mundial 2026. Foto: @EGBrancciari (X)

Hacia el final de la entrevista llegó el momento más incómodo. Los conductores lo llevaron a la histórica rivalidad rioplatense y le preguntaron por qué creía que muchos uruguayos no simpatizan con Argentina.

Brancciari respondió que, más allá de lo que ocurre en las redes sociales, tiene la sensación de que buena parte de los uruguayos quería que la Albiceleste derrotara a Inglaterra.

Luego recordó los años noventa, cuando se mudó definitivamente en Montevideo. "En la época del uno a uno el porteño venía con plata en el bolsillo y parecía que quería llevarse el mundo por delante. No todo el país es así, pero mucha gente sí, y eso genera rechazo. Para mí esa es una de las causas de esa enemistad y de que el uruguayo quiera menos al argentino", opinó.

Más allá del clásico, que considera innegable, Brancciari aseguró que nunca vivió esa rivalidad de manera tan marcada. De hecho, confesó que lo único que le genera incomodidad es cuando Uruguay y Argentina se enfrentan entre sí.

"Ese partido no lo veo porque no tengo esa división adentro mío. Nací en un hogar en Argentina donde la mitad de mi familia era uruguaya y me enseñaron a amar a Uruguay desde que nací. Cuando me vine a vivir acá seguí amando el país donde nací. Me quieren hacer elegir y no quiero. No me sale. Es como tener dos hijos y querer más a uno que al otro. Solamente me hace ruido cuando se enfrentan porque no quiero que pierda ninguno", confesó.

Antes de despedirse también fue consultado por otro debate eterno: si Lionel Messi ya superó a Diego Maradona. El músico no dudó. "Maradona es Maradona. En mi corazón es mi superhéroe de la infancia. Messi puede ser espectacular y romper todos los récords, pero el concepto Maradona en mí es muy grande. No lo puede superar ni ganando otro Mundial", sentenció.