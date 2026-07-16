La canción de Mick Jagger que anticipó la derrota de Inglaterra y su reacción viral ante el triunfo de Argentina

Mick Jagger vivió una nueva desilusión mundialista frente a Argentina. El cantante de Los Rolling Stones asistió este miércoles al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para presenciar la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y la selección de Lionel Scaloni, pero terminó viendo cómo la Albiceleste remontó el partido y se aseguró un lugar en la gran final del domingo, donde enfrentará a España.

Inglaterra había comenzado mejor y logró ponerse en ventaja gracias a un gol de Anthony Gordon, un resultado que desató el festejo de los hinchas ingleses presentes en las tribunas, entre ellos David y Victoria Beckham. Sin embargo, el equipo dirigido por Scaloni reaccionó en el segundo tiempo, dio vuelta el marcador y selló una victoria 2 a 1 que lo depositó en una nueva final mundialista.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron la reacción de Jagger durante la remontada argentina. El músico negó con la cabeza mientras observaba cómo se escapaban las chances de su selección y terminó con un gesto de resignación tras el pitazo final. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Otro de los famosos británicos que siguió el encuentro desde el estadio fue Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, quien también presenció la eliminación inglesa.

La presencia de Jagger no sorprendió. Días atrás, el cantante había revelado en una entrevista que esperaba que Argentina llegara a las semifinales del torneo. Lo que no imaginó era que el rival sería Inglaterra y que terminaría viendo desde la tribuna una nueva derrota de su selección frente a la Albiceleste.

No es la primera vez que Argentina le provoca un disgusto mundialista. En un video grabado para la FIFA, Jagger recordó que uno de los golpes más duros que sufrió como hincha fue la eliminación de Inglaterra a manos del equipo argentino en los octavos de final del Mundial de Francia 1998.

En ese testimonio, el músico repasó algunos de sus recuerdos más intensos vinculados a la Copa del Mundo. Habló de los torneos de los años cincuenta, recordó la irrupción de Pelé en Suecia 1958 y rememoró el único título mundial conseguido por Inglaterra, en 1966.

Mick Jagger after Argentina scored pic.twitter.com/8MqCz24Sio — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) July 15, 2026

"Yo estaba en un estudio de grabación en Los Ángeles, y la única televisión que había era en español. Así que vi un poco del Mundial en esa estación", contó sobre aquella consagración.

Pero también evocó las derrotas que más lo marcaron. "Tengo algunos recuerdos realmente malos. Estuve en el partido entre Inglaterra y Argentina, cuando David Beckham fue expulsado en Francia. Estaba allí, en Saint-Étienne", recordó sobre el encuentro que terminó igualado 2-2 y que Argentina ganó por penales para avanzar a los cuartos de final.

La escena de este miércoles tuvo, además, un guiño involuntario a la propia discografía de Jagger. En 2017 publicó como solista "England Lost", un sencillo sobre la decepción de seguir a la selección inglesa. "I went to see England, but England lost" ("Fui a ver a Inglaterra, pero Inglaterra perdió"), repite una y otra vez el estribillo, mientras el narrador cuenta que terminó empapado bajo la lluvia, protestando junto al resto de los hinchas tras un partido que "no fue gran cosa".

Nueve años después, Jagger volvió a ocupar un asiento en la tribuna para alentar a su selección. El desenlace fue exactamente el mismo: Inglaterra perdió, otra vez frente a Argentina.