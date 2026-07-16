La FIFA anunció que en la final del Mundial 2026 cantará Post Malone: cuándo será el show y qué artistas estarán

A pocos días de la final del Mundial 2026, la FIFA confirmó un nuevo nombre para el espectáculo de cierre del torneo. El cantante estadounidense Post Malone será el artista principal de la ceremonia de clausura, que se realizará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, antes de la final entre Argentina y España.

La final empezará a las 16.00 de Uruguay, por lo que la ceremonia de clausura está prevista para las 14.30, 90 minutos antes del comienzo del partido. Según informó este jueves la FIFA, el cantante ofrecerá un espectáculo pensado para celebrar el recorrido del torneo y preparar el clima para el partido decisivo.

"En un momento en el que el deporte, la cultura y la atención mundial convergen, Post Malone ofrecerá una actuación diseñada para celebrar el recorrido del torneo e impulsar el ambiente antes de que la atención del mundo se centre en los dos finalistas", expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

El intérprete de éxitos como "Circles", "Sunflower" y "Rockstar" fue elegido por su capacidad para combinar géneros como el pop, el hip hop, el country y el rock, una mezcla que, según la organización, refleja el espíritu multicultural del campeonato.

Pero Malone no será la única estrella de la jornada. La ceremonia de clausura también contará con la participación de Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, el popular creador de contenido IShowSpeed y Robbie Williams, quienes formarán parte de distintos segmentos del espectáculo.

La música continuará durante el partido con el primer show de entretiempo en la historia de los Mundiales. Allí actuarán Justin Bieber, Madonna, Shakira —cantante de "Dai Dai", el himno oficial del torneo— y BTS. Como el descanso de la final incluirá una pausa de hidratación, se estima que ese espectáculo comenzará entre las 16.50 y las 17.00 (hora de Uruguay), aunque la FIFA todavía no difundió un cronograma oficial.

Al anunciar su participación, Bieber destacó además el costado solidario del evento. "La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Estoy agradecido de formar parte de este show de entretiempo y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo", señaló.

El Mundial 2026 apostó por la música desde su comienzo. La ceremonia inaugural en Ciudad de México tuvo actuaciones de Shakira y Burna Boy, mientras que el partido inaugural en Estados Unidos contó con shows de Future, Tyla y Katy Perry. En Canadá participaron Michael Bublé, Alessia Cara y Eliana, y en los cuartos de final la británica Ellie Goulding interpretó "Lights" antes del triunfo de Inglaterra sobre Noruega.