Jordan Pickford en el ojo de la polémica por su festejo en el gol de Inglaterra frente a Argentina

Jordan Pickford dejó en la derrota de Inglaterra ante Argentina por las semifinales del Mundial 2026 un polémico festejo contra los hinchas albicelestes, tras el tanto de Anthony Gordon que abrió el partido.

El arquero del Everton se sujetó sus genitales contra la parcialidad de la selección sudamericana, revoleó su puño y además incluso señaló como dejando una dedicatoria contra sus rivales. Un sorbo de agua y mirada fija, desafiante contra los argentinos, que después pudieron cobrar venganza cuando los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta el partido.

Enzo Fernández a los 85' terminó dándole el empate a la albiceleste con un gran tiro de afuera del área y en el segundo minuto del tiempo adicional, Lautaro Martínez puso un cabezazo entre los centrales luego de una gran jugada de Lionel Messi por derecha, que tiró un enorme centro con su pierna menos hábil.

Argentina se terminó sacando de encima un rival pesado, mantuvo su racha perfecta en semifinales, que ganó seis de seis y ahora enfrentará a España en su séptima final de Copa del Mundo, en un duelo marcado por el no acuerdo entre ambos para disputar la Finalissima en marzo de este año.

La albiceleste buscará además ser la quinta selección en obtener pleno de triunfos en un Mundial y la primera en un torneo de ocho partidos. Brasil 2002 fue la única que logró hacerlo jugando siete partidos, Brasil 1970 obtuvo la corona ganando seis, Italia 1938 conquistó el título en cuatro partidos, al igual que Uruguay 1930.

Por su parte Inglaterra volvió a quedarse afuera en semifinales, como en 1990 y 2018 y jugará por tercera vez el partido por el tercer puesto, donde buscará su segunda medalla en una Copa del Mundo, tras no poder subirse al podio luego de caer 2-1 ante Italia y 2-0 ante Bélgica respectivamente. Su única conquista fue cuando logró levantar el Mundial de 1966 en su país.