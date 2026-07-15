"Vale más que un gol y una final": las lágrimas de Martínez y su lado más humano tras clasificar a Argentina

No fue titular, entró recién a los 80 minutos, pero el destino estaba escrito para Lautaro Martínez. El Toro, tantas veces alabados y tantas otras criticado, tuvo una especie de revancha personal porque puso el gol que valió el triunfo de Argentina y la clasificación a la final del Mundial 2026 donde enfrentará a España el próximo domingo.

Apareció muy solo dentro del área, ganó entre los centrales de Inglaterra —cuando los europeos ya jugaban con cuatro zagueros— y venció a Jordan Pickford para establecer el 2-1 que fue la clasificación al partido que le puede valer el bicampeonato a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Rápidamente las lágrimas brotaron desde los ojos del jugador del Inter de Milán mientras Lionel Messi lo abrazaba celebrando el tanto en el que la Pulga fue el asistente con un gran centro de pierna derecha —la de palo, por así decirlo—.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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Pero la emoción no terminó allí, porque se repitió en el momento en el que el árbitro Ismail Elfath marcó el final del encuentro y sobre todo cuando le tocó hablar e intentar explicar qué significaba este gol y este triunfo para un delantero que es goleador y que tiene varios títulos arriba.

Por unos instantes, el Toro se sacó la ropa de futbolista y habló desde la persona. "Es muy fuerte esto, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñé con hacer este gol", inició cuando todavía no había salido del rectángulo de juego, más allá de que había finalizado el encuentro. "Esto es para mí vieja que el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama. Eso para mí vale más que un gol, que una final", añadió.

"Tengo a mis dos hijos ahí que me cambiaron la vida desde que han llegado. Bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida", se sinceró el Toro luego de pedir disculpas ya que por algunos segundos estuvo en silencio sin poder contestar de la emoción.

Al recomponerse, confesó: "Lo soñé, se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, a Facu Medina le dije que iba a entrar y lo iba a ganar. Me quedó a mí, pero Enzo (Fernández) hizo un golazo también. Ahora que estoy más tranquilo te digo que este equipo sigue demostrando de qué está hecho".

"PARA MI VIEJA, QUE EL DÍA QUE ME FUI A RACING JAMÁS DEJÓ DE TENDER MI CAMA Y ESO PARA MÍ VALE MÁS QUE UN GOL"



LAUTARO MARTÍNEZ, HASTA LAS LÁGRIMAS



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Para Martínez se trató de su gol número 40 en 84 partidos con la selección mayor de Argentina con la que además dio 13 asistencias. En sus vitrinas también cuenta con dos títulos de Copa América, una Finalissima y un Mundial que, el próximo domingo, podrían ser dos en caso de que la Albiceleste supere a España.