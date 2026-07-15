Récords, datos históricos y una final inédita más allá de los nombres: lo que dejó Argentina finalista del Mundial

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada inolvidable frente a Inglaterra, sino también una catarata de estadísticas históricas. Como es habitual en los grandes eventos del fútbol, el periodista y estadígrafo español Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip, siguió el partido en tiempo real desde su cuenta de X y compartió una serie de datos que rápidamente se volvieron virales.

El especialista, reconocido mundialmente por sus estadísticas y curiosidades deportivas, destacó que la Albiceleste disputará su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo, luego del título obtenido en Qatar 2022. Según recordó, Argentina se convirtió en apenas la tercera selección en alcanzar finales consecutivas en la historia del torneo, después de Brasil, que enlazó tres entre 1994 y 2002, y Alemania, que hizo lo propio entre 1982 y 1990.

ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1-2 🇦🇷 ARG (FT) - Argentina jugará su SEGUNDA final consecutiva de la Copa del Mundo (2022 y 2026). Selecciones que han disputado finales consecutivas:



Brasil 🇧🇷 — 3 (1994-2002)

Alemania 🇩🇪 — 3 (1982-1990)

ARGENTINA 🇦🇷 — 2 (2022-2026)

Italia 🇮🇹 — 2 (1934-1938)

Brasil 🇧🇷 —… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Uno de los grandes protagonistas de sus publicaciones volvió a ser Lionel Messi. Tras brindar las dos asistencias en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, el capitán argentino alcanzó las 12 participaciones directas de gol en el Mundial 2026, producto de ocho tantos y cuatro asistencias. De acuerdo con MisterChip, se trata de uno de los registros más altos en una sola edición de la Copa del Mundo, solo por detrás de actuaciones históricas como las de Just Fontaine con Francia en 1958 y Sándor Kocsis con Hungría en 1954.

#OJOALDATO - Con sus 2 asistencias en la semifinal, Messi 🇦🇷 llega a 12 participaciones directas de gol (8 goles + 4 asistencias) en el Mundial 2026, uno de los mayores registros de una edición en TODA la historia de la Copa del Mundo:



Fontaine 🇫🇷 1958 — 15 (13+2)

Kocsis 🇭🇺 1954… pic.twitter.com/s8kNlTLN9n — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

El español también resaltó que Messi ingresó a un grupo muy reducido de futbolistas capaces de repartir al menos dos asistencias en una semifinal mundialista. Antes del rosarino, únicamente lo habían conseguido Fritz Walter, Budai II, Didi y Zagallo.

ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1-2 🇦🇷 ARG (90+2') - MESSI 🇦🇷 firma 2 asistencias en la semifinal y entra en un grupo selecto. Jugadores con 2+ asistencias en una semifinal de la Copa del Mundo:



Fritz Walter 🇩🇪 — 3 (1954)

Budai II 🇭🇺 — 3 (1954)

MESSI 🇦🇷 — 2 (2026)

Didi 🇧🇷 — 2 (1958)

Zagallo 🇧🇷 — 2… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Durante el encuentro también hubo espacio para otras curiosidades. Cuando Anthony Gordon abrió el marcador para Inglaterra, MisterChip señaló que era apenas el quinto gol inglés en una semifinal de un Mundial y recordó que el extremo del Newcastle se sumó a una lista integrada por Bobby Charlton, Gary Lineker y Kieran Trippier.

ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1-0 🇦🇷 ARG (58') - Anthony Gordon marca apenas el QUINTO gol de Inglaterra en una semifinal de la Copa del Mundo. Los únicos goleadores ingleses en esta ronda:



Bobby Charlton — 1966 (2 goles, vs Portugal)

Lineker — 1990 (vs Alemania)

Trippier — 2018 (vs Croacia)

Gordon —… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Otro de los datos más llamativos tuvo como protagonista a Giuliano Simeone. Con su presencia como titular, la familia Simeone pasó a integrar un exclusivo grupo de apenas tres casos en la historia de padres e hijos que fueron titulares frente a la misma selección en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Diego Simeone había enfrentado a Inglaterra en los octavos de final de Francia 1998 y, 28 años después, su hijo repitió la historia en las semifinales.

#OJOALDATO - Con Giuliano Simeone hoy, ya son solo TRES las parejas de padre e hijo que han sido titulares contra la misma selección en una eliminatoria de la Copa del Mundo:



Da Guia 🇧🇷 vs Polonia — Domingos (1938, octavos) y Ademir (1974, https://t.co/PvnC4ogbzQ puesto)… pic.twitter.com/l18j8siJaq — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Tras el pitazo final, MisterChip también destacó que la definición entre Argentina y España será inédita: por primera vez una final de un Mundial enfrentará al vigente campeón de Sudamérica contra el campeón de Europa, un duelo que promete escribir otro capítulo histórico en la Copa del Mundo.