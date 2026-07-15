"Las Malvinas son argentinas": la bandera que mostraron los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra

Los pocos minutos del final del épico triunfo 2-1 de la Argentina ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial, el mediocampista Giovani Lo Celso colocó sobre el césped una bandera blanca con letras negras que decía “Las Malvinas son argentinas”, a pesar de la prohibición de la FIFA.

"Historia"



Porque luego de que la Argentina le ganara a Inglaterra, Lo Celso mostró la bandera a pesar de las prohibiciones de la FIFA: "Las Malvinas Son Argentinas". pic.twitter.com/luFqn7VoJ0 — Un poco de Tendencias (@UnPocoTende) July 15, 2026

Lisandro Martínez fue quien la sostuvo en un primer momento. Luego se sumó Lo Celso.

En la previa del partido, el DT argentino Lionel Scaloni buscó quitarle carga a cualquier interpretación que excediera lo deportivo. Consultado sobre el peso histórico del enfrentamiento, el entrenador sostuvo: "Tenemos memoria y recordamos lo ocurrido, pero no hace falta profundizar en eso. Es un partido de fútbol".

Los jugadores argentinos muestran una pancarta con el lema: "Las Malvinas son argentinas", tras ganar la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta. Foto: AFP

Las autoridades estadounidenses habían catalogado al partido de alto riesgo. En una reunión celebrada el lunes pasado en Virginia, se resolvió un fuerte operativo de seguridad con más de 1600 efectivos en los alrededores y dentro del Mercedes Benz Stadium.

La FIFA y las fuerzas federales y estatales de seguridad advirtieron sobre cualquier mensaje de odio o político entre los aficionados. Incluso la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, remarcó que quienes lleven banderas o remeras con inscripciones referidas a Malvinas no podrían ingresar.

La funcionaria libertaria les había anticipado, además, a los hinchas argentinos que estaría “prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial”.

El mediocampista argentino Giovani Lo Celso ajusta una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria de Argentina en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026. Foto: AFP

Argentina mantiene una histórica rivalidad deportiva con Inglaterra que, además, está atravesada por el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Con este resultado, la albiceleste avanzó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.