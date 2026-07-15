Inglaterra vs. Argentina en vivo por el Mundial 2026: un partido con mucha historia por un lugar en la final

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles (16:00 por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+) por una de las semifinales del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un partido que trasciende lo futbolístico. Dos de las selecciones con mayor historia del planeta volverán a verse las caras con un lugar en la final en juego.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y reeditará una de las rivalidades más emblemáticas de la Copa del Mundo. Desde el polémico cruce de 1966, pasando por el inolvidable partido de México 1986 y los penales de Francia 1998, Inglaterra y Argentina construyeron una historia cargada de tensión, grandes figuras y capítulos que marcaron al fútbol mundial.

Los ingleses llegan en un gran momento. El equipo de Thomas Tuchel fue creciendo a medida que avanzó el torneo y dejó atrás una fase de grupos con altibajos para consolidarse en la ronda eliminatoria. Eliminó a República Democrática del Congo, luego superó a Noruega en un exigente partido y vuelve a quedar a un paso de disputar una final mundialista, algo que no consigue desde 1966.

La gran figura vuelve a ser Jude Bellingham. El volante del Real Madrid lideró a los Tres Leones en los momentos más complejos del torneo y conforma junto a Declan Rice el eje de un mediocampo que combina talento y personalidad. En ofensiva, Harry Kane continúa siendo la principal referencia.

Harry Kane festeja uno de sus dos goles para Inglaterra ante RD Congo en el Mundial 2026. Foto: AFP

Argentina, por su parte, vuelve a instalarse entre los cuatro mejores del mundo de la mano de Lionel Scaloni. La vigente campeona tuvo un recorrido exigente en las fases de eliminación directa, resolviendo en tiempo suplementario sus cruces frente a Egipto y Suiza, pero volvió a demostrar que la respuesta de un buen grupo es lo que la caracteriza en estas instancias.

A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo el eje futbolístico de la Albiceleste. El capitán argentino llega como máximo goleador del equipo y otra vez aparece como el hombre al que Inglaterra intentará neutralizar. A su alrededor, Julián Álvarez aporta movilidad permanente, mientras que Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Leandro Paredes sostendrán el equilibrio en la mitad de la cancha. Además, varios de esos futbolistas conocen de primera mano el fútbol inglés por su presente en la Premier League, un aspecto que agrega un condimento especial a la semifinal.

La previa también estuvo marcada por la designación del árbitro estadounidense Ismail Elfath, decisión que generó fuertes cuestionamientos en la prensa británica durante las últimas horas. Sin embargo, una vez que ruede la pelota, el protagonismo volverá a estar en dos selecciones que llegan con argumentos suficientes para soñar con levantar la Copa del Mundo.

Más allá del favoritismo que puedan marcar los antecedentes recientes, la sensación es que se trata de una semifinal abierta. Inglaterra persigue una revancha histórica frente a su viejo rival y Argentina pretende dar un paso más para defender el título conseguido en Qatar 2022. El premio será enorme: un lugar en la final del Mundial 2026.

Inglaterra vs. Argentina:

Inglaterra. Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT. Thomas Tuchel.

Argentina. Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT. Lionel Scaloni.

Hora. 16:00

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+)

Estadio. Mercedes-Benz (Atlanta, Estados Unidos)

Árbitro. Ismail Elfath (USA)

Asistentes. Corey Parker (USA) y Kyle Atkins (USA)

Cuarto árbitro. Maurizio Mariani (ITA)

VAR. Marco Di Bello (ITA), Juan Lara (CHI) y Tatiana Guzmán (NIC)